Болезный рацион: потребление пластика одноклеточными угрожает человеку

Ученые экспериментально доказали, что в море простейшие организмы поглощают частицы пластика. Таким образом полимерные загрязнители встраиваются в пищевые цепочки уже на нижних уровнях. В дальнейшем пластик попадает в организм человека, что представляет опасность для здоровья. Как сообщили эксперты, очистить большие водоемы от подобного загрязнения проблематично — проще ограничить попадание мусора в море. Это можно сделать, например, отказавшись от использования одноразовой посуды и тары .

Низшие уровни

Ученые из Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского (ИнБЮМ, Севастополь) опубликовали исследование, в котором обратили внимание на важную проблему поглощения пластика в морской среде одноклеточными организмами . Как отмечают специалисты, загрязнение морей на 80–85% состоит из пластиковых отходов . Под воздействием внешних факторов (ультрафиолет, выветривание и так далее) в воде они распадаются на более мелкие фрагменты.

Частицы размером менее 5 мм относят к микропластику. В водной среде их могут поглощать морские организмы , поскольку они сопоставимы по размерам с их естественной пищей. Исследовательская задача севастопольских ученых состояла в проведении эксперимента, в ходе которого они наблюдали поведение одноклеточного организма под названием «окзирис марина» .

— Было установлено, что эти создания поглощают частицы пластика даже при наличии «вкусной» альтернативы — микроскопических водорослей, которые в естественной среде составляют их любимый рацион , — рассказала «Известиям» соавтор исследования, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ Татьяна Рауэн.

Татьяна Рауэн, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ Фото: пресс-служба ИнБЮМ

Гидробиологи установили, что микропластик потребляется одноклеточными организмами и таким образом включается в пищевую цепь уже на самых низших ее уровнях. В дальнейшем он может попасть в тело человека .

— Вместе с ним в наш организм проникают различные токсические вещества . Это происходит вследствие способности полимеров сорбировать на своей поверхности различные загрязнители и химические соединения из водной среды. Пищевые цепочки взаимосвязаны. Поэтому всё, что переносит на себе пластик, автоматом поступает «наверх» — в человеческий организм , — пояснила Татьяна Рауэн.

Специалист добавила, что, когда мы едим морские продукты и думаем, что это полезно, на самом деле, помимо пользы, мы, вероятно, получаем и токсические вещества. Накапливаясь в наших тканях, они могут стать причиной болезней .

Набрались в опыте

В живой природе окзирис марина — это хищник. Он состоит из одной клетки и двух жгутиков, которые использует для передвижения и охоты . Окзирис непритязателен, поэтому легко распространился по всему миру. При этом он предпочитает прибрежные зоны, наиболее богатые органикой. Подтверждено, что пищей жгутиконосца могут служить 87 различных организмов. Он способен поглощать как фитопланктон — микроводоросли, — так и подобные себе «плотоядные» микроорганизмы .

— В эксперименте мы наблюдали важный феномен. Оказывается, потребляя частицы пластика, окзирис не мог их переварить и выводил обратно в окружающую среду. Затем вновь поглощал и вновь выплевывал. То есть у организма не возникала пищевая адаптация к частицам микропластика , — рассказала Татьяна Рауэн.

Фото: пресс-служба ИнБЮМ Клетки динофлагелляты O. marina с одной (А, Б) и несколькими (В, Г, Д, Ж) микросферами в пищеварительных вакуолях в светлом поле (А, Г) и эпифлуоресцентном режиме (Б, В, Д, Ж)

Борьба с загрязнением

Севастопольские ученые показали, какую опасность пластик может представлять для экологических систем , считает ведущий научный сотрудник Института океанологии им. И.И. Ширшова Филипп Сапожников.

— Например, ослабленные популяции окзирис марины не смогут производить вертикальные миграции. Значит, обитатели глубин, которые ими питаются, тоже не получат достаточно пищи. Это вызовет реакцию по всей пищевой цепи , — пояснил эксперт.

По его словам, планктон (одноклеточные организмы его часть) поддерживает экологический баланс в море .

Владимир Муханов, руководитель отдела планктона ИнБЮМ Фото: пресс-служба ИнБЮМ

— Данная работа носит фундаментальный характер, — поделился с «Известиями» ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН Андрей Багаев. ­­— Исследование помогает понять, как перестраиваются пищевые цепочки в живой природе под влиянием факторов, вызванных человеческой деятельностью .

Специалист полагает, что полимерное загрязнение — это новая угроза, с которой столкнулось человечество . Поэтому на данный момент надежной теории, которая описывает все аспекты вредного воздействия пластика на природу и морскую среду, не существует .

Между тем, отметил эксперт, труд научных сотрудников Института биологии южных морей внес значительный вклад в создание такой всеобъемлющей теории .

В дальнейшем севастопольские специалисты намерены продолжать исследования и изучить, насколько драматичен эффект, оказываемый микропластиком на баланс морских экосистем .