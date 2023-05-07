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Не кончится пленка: бизнес просит отменить запрет на оборот пластика

Какую меру предлагают компании взамен моратория и почему они считают ее более эффективной
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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«Союз переработчиков пластмасс» попросил правительство отложить запрет на оборот в России упаковки из пластика. Представители организации обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Они предлагают заменить мораторий на налаживание экологического учета: определить, в какой отрасли аккумулируется больший объем пластика, и направить инвестиции на его переработку. Участники рынка поддерживают инициативу — замена упаковки потребует значительных инвестиционных вложений. Кроме того, подходящее европейское оборудование сейчас приобрести сложно, пояснили эксперты. Поэтому наладить переработку — оптимальное решение для отечественного рынка, считают они.

Против запрета

«Союз переработчиков пластмасс» попросил правительство отложить запрет на оборот пластиковой упаковки в России. Организация обратилась к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с письмом.

«Отказ от существующих видов упаковки, выработанных на основе технических требований, потребует полного переоснащения пищевых производств, что не представляется возможным в настоящий момент с учетом геополитической ситуации», — говорится в письме.

Союз предложил альтернативную меру — наладить экологический учет. Его можно осуществить на базе маркировки товаров «Честный знак»: внедрить в QR-код информацию о составе тары. Это позволит отследить путь товара от производителя к потребителю, регион, город, где остается упаковка. Исходя из этих данных, можно будет определить, где скапливается наибольший объем полимерных отходов. Так можно будет создать карту инвестиционной активности в сфере утилизации и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), следует из письма.

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Какая продукция может исчезнуть с прилавков

Развитие отрасли переработки отходов расширит применение более современных и экологичных видов упаковочных материалов, пригодных для повторного цикла использования, говорится в документе.

пластик
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Кроме того, в письме указано, что по результатам обсуждения Минпромторга с отраслевыми сообществами вопроса замены полимерной упаковки на другие виды материалов можно сделать вывод, что полностью отказаться от нее невозможно. Она высоко функциональная и используется во многих сферах.

— По заявлениям «Российского экологического оператора» (РЭО), на свалки в год попадает 50 млн т ТКО. Выведение из оборота всей пищевой полимерной упаковки приведет к увеличению отходов на свалках оценочно минимум в пять-шесть раз. То есть к 2030-м мы можем получить 250–300 млн т в год, — сказал «Известиям» генеральный директор «Союза переработчиков пластмасс» Петр Базунов.

Полимерная упаковка весит меньше ее аналогов, пояснил он. Кроме того, она защищает продукт от кислорода, благодаря чему товар хранится дольше, то есть его не приходится выкидывать, добавил Петр Базунов.

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Как инициативу оценил бизнес

Ранее «Известия» писали, что одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут подпасть под запрет на импорт в РФ и оборот этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога — стекла, бумаги и дерева. Но участники рынка отмечали, что производители к этому не готовы.

Работа по запрету оборота пластиковой упаковки проводится в рамках Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», ответственным за реализацию Федерального проекта является ППК «РЭО», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Ведомство совместно с отраслевыми ассоциациями и компаниями, в свою очередь, анализирует возможности ограничения оборота с целью снижения вреда наносимого экологии при ее утилизации. В настоящее время Минпромторг оценивает релевантность альтернатив различным позициям упаковки, наличие соответствующих производств на территории России и прочие факторы, сказали в пресс-службе.

пластик
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В РЭО инициативу организации не поддержали, сообщили там «Известиям».

— Запрет пластика — это не просто общемировой тренд. Главная цель запрета — минимизация образования отходов и переход к экономике замкнутого цикла, где значительная часть вторсырья идет повторно в оборот, а не на полигон. Плюсов масса: меньше отходов, полигонов и свалок в стране, а главное — сохранение природных ресурсов, — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Упаковка занимает до 50% от всех 50 млн т твердых коммунальных отходов, образуемых в России каждый год. Около половины всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается, уточнил он.

«Известия» направили запрос в аппарат Виктории Абрамченко.

Цены вырастут

Решение экологических проблем через запреты неэффективно, любые ограничительные меры должны быть детально проанализированы, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

— Бездумный отказ от современных видов упаковки может привести к серьезным потерям продовольствия и образованию сотен тысяч тонн пищевых отходов. При этом пока не ясно, готова ли наша промышленность в разы увеличить производство непластика, — добавил он.

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Кроме того, предлагаемый переход на альтернативные упаковки в большинстве случаев приведет к росту цен, сказал Сергей Юшин. По его словам, в России необходимо создавать условия для сбора и переработки пластика.

Запрет на оборот пластика в стране нанесет большой удар по производителям такой упаковки, а также ударит по потребителям, которые получат продукт дороже на 30–50%, — сказал гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

пластик
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Индустрия напитков также поддерживает инициативу отложить запрет. В данный момент нецелесообразно введение ограничений на одноразовые изделия и упаковку, сказал «Известиям» президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков.

Сейчас компании не готовы к переходу на альтернативные материалы. Например, стоимость бумажных трубочек в пять раз выше обычных пластиковых — такой переход приведет к подорожанию этой продукции, а перевыпуск может занять до трех лет, — пояснил Максим Новиков.

Запрет оборота с заменой на альтернативные виды (стекло, бумагу и так далее) может привести к закрытию цехов по производству полимерной упаковки, считают эксперты.

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Производители соков столкнутся с серьезными трудностями вплоть до банкротства — действующее оборудование рассчитано под розлив продукции именно в этот вид упаковки, для другой он технически невозможен, сказал Максим Новиков.

Современная пищевая отрасль — это предприятия, которые на 50–60% состоят из упаковочных цехов, оснащенных оборудованием для фасовки продуктов питания в полимерные виды тары, уточнил Петр Базунов. Если введут запрет на производство такой упаковки, большинство этих цехов закроют, уточнил он.

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