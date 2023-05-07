Не кончится пленка: бизнес просит отменить запрет на оборот пластика

«Союз переработчиков пластмасс» попросил правительство отложить запрет на оборот в России упаковки из пластика . Представители организации обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Они предлагают заменить мораторий на налаживание экологического учета: определить, в какой отрасли аккумулируется больший объем пластика, и направить инвестиции на его переработку . Участники рынка поддерживают инициативу — замена упаковки потребует значительных инвестиционных вложений. Кроме того, подходящее европейское оборудование сейчас приобрести сложно, пояснили эксперты. Поэтому наладить переработку — оптимальное решение для отечественного рынка, считают они.

Против запрета

«Союз переработчиков пластмасс» попросил правительство отложить запрет на оборот пластиковой упаковки в России. Организация обратилась к заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко . «Известия» ознакомились с письмом.

« Отказ от существующих видов упаковки, выработанных на основе технических требований, потребует полного переоснащения пищевых производств, что не представляется возможным в настоящий момент с учетом геополитической ситуации », — говорится в письме.

Союз предложил альтернативную меру — наладить экологический учет. Его можно осуществить на базе маркировки товаров «Честный знак»: внедрить в QR-код информацию о составе тары . Это позволит отследить путь товара от производителя к потребителю , регион, город, где остается упаковка. Исходя из этих данных, можно будет определить, где скапливается наибольший объем полимерных отходов. Так можно будет создать карту инвестиционной активности в сфере утилизации и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), следует из письма.

Развитие отрасли переработки отходов расширит применение более современных и экологичных видов упаковочных материалов, пригодных для повторного цикла использования , говорится в документе.

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Кроме того, в письме указано, что по результатам обсуждения Минпромторга с отраслевыми сообществами вопроса замены полимерной упаковки на другие виды материалов можно сделать вывод, что полностью отказаться от нее невозможно. Она высоко функциональная и используется во многих сферах .

— По заявлениям «Российского экологического оператора» (РЭО), на свалки в год попадает 50 млн т ТКО. Выведение из оборота всей пищевой полимерной упаковки приведет к увеличению отходов на свалках оценочно минимум в пять-шесть раз. То есть к 2030-м мы можем получить 250–300 млн т в год , — сказал «Известиям» генеральный директор «Союза переработчиков пластмасс» Петр Базунов.

Полимерная упаковка весит меньше ее аналогов, пояснил он. Кроме того, она защищает продукт от кислорода , благодаря чему товар хранится дольше, то есть его не приходится выкидывать, добавил Петр Базунов.

Ранее «Известия» писали, что одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут подпасть под запрет на импорт в РФ и оборот этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога — стекла, бумаги и дерева. Но участники рынка отмечали, что производители к этому не готовы.

Работа по запрету оборота пластиковой упаковки проводится в рамках Федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», ответственным за реализацию Федерального проекта является ППК «РЭО» , сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Ведомство совместно с отраслевыми ассоциациями и компаниями, в свою очередь, анализирует возможности ограничения оборота с целью снижения вреда наносимого экологии при ее утилизации . В настоящее время Минпромторг оценивает релевантность альтернатив различным позициям упаковки, наличие соответствующих производств на территории России и прочие факторы , сказали в пресс-службе.

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В РЭО инициативу организации не поддержали , сообщили там «Известиям».

— Запрет пластика — это не просто общемировой тренд. Главная цель запрета — минимизация образования отходов и переход к экономике замкнутого цикла, где значительная часть вторсырья идет повторно в оборот, а не на полигон . Плюсов масса: меньше отходов, полигонов и свалок в стране, а главное — сохранение природных ресурсов , — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Упаковка занимает до 50% от всех 50 млн т твердых коммунальных отходов , образуемых в России каждый год. Около половины всей пластиковой упаковки вообще не перерабатывается, уточнил он.

«Известия» направили запрос в аппарат Виктории Абрамченко.

Цены вырастут

Решение экологических проблем через запреты неэффективно, любые ограничительные меры должны быть детально проанализированы , считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

— Бездумный отказ от современных видов упаковки может привести к серьезным потерям продовольствия и образованию сотен тысяч тонн пищевых отходов . При этом пока не ясно, готова ли наша промышленность в разы увеличить производство непластика , — добавил он.

Кроме того, предлагаемый переход на альтернативные упаковки в большинстве случаев приведет к росту цен , сказал Сергей Юшин. По его словам, в России необходимо создавать условия для сбора и переработки пластика .

— Запрет на оборот пластика в стране нанесет большой удар по производителям такой упаковки, а также ударит по потребителям, которые получат продукт дороже на 30–50% , — сказал гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

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Индустрия напитков также поддерживает инициативу отложить запрет. В данный момент нецелесообразно введение ограничений на одноразовые изделия и упаковку , сказал «Известиям» президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков.

— Сейчас компании не готовы к переходу на альтернативные материалы. Например, стоимость бумажных трубочек в пять раз выше обычных пластиковых — такой переход приведет к подорожанию этой продукции, а перевыпуск может занять до трех лет, — пояснил Максим Новиков.

Запрет оборота с заменой на альтернативные виды (стекло, бумагу и так далее) может привести к закрытию цехов по производству полимерной упаковки , считают эксперты.

Производители соков столкнутся с серьезными трудностями вплоть до банкротства — действующее оборудование рассчитано под розлив продукции именно в этот вид упаковки, для другой он технически невозможен , сказал Максим Новиков.