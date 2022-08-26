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Букетное предложение: в РФ хотят отказаться от пластиковой упаковки для цветов

Как инициативу оценил бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России предложили отказаться от пластиковой упаковки для цветов. Начать можно с 1 сентября, считают в Российском экологическом операторе: организация уже разослала свои рекомендации в региональные органы управления образованием, а также направила в «Деловую Россию» (письма есть у «Известий»). Сейчас в школах учится почти 17 млн детей — если все ученики только первых классов придут с упакованными цветами, на свалках может оказаться 19 т отходов. Одномоментный отказ от такой обертки для цветов невозможен, но поэтапный переход к экологичным материалам вполне реален, отметили эксперты.

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Зеленый подход

Российский экологический оператор (РЭО) призвал отказаться от одноразовой пластиковой упаковки для букетов. Там считают, что начать следует с 1 сентября. Организация уже разослала свои рекомендации в региональные органы управления образованием, а также направила в «Деловую Россию». «Известия» ознакомились с копиями документов.

— Первое сентября — трепетный и важный день для многих граждан. Но также это один из самых популярных дней для цветочных магазинов. Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена, — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, хотя этот материал теоретически можно и переработать, в реальности сделать это практически невозможно: упаковка перед тем, как ее отправят в бак для вторсырья, должна быть чистой и сухой. Загрязненная же она не подлежит переработке, пояснил Денис Буцаев. А сроки разложения пластика исчисляются десятками лет, подчеркнул он.

Аленький листочек
букет
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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— Пластиковая обертка для цветов — это то, что 100% идет на полигон. То есть букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет. Каждый покупатель должен решить для себя, стоит ли оно того, — поддержал инициативу исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Сегодня в России образуется порядка 60 млн т отходов, и большая часть — это именно упаковка, добавил он. Старт учебного года — отличное время, чтобы начать формировать у школьников и их родителей полезные привычки, считает эксперт.

Экологическую ответственность стоит начинать формировать с детства: значительную роль в этом играет не только семья, но и школа, а также общественное мнение, согласен член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

В «Деловой России» сказали «Известиям», что получили письмо РЭО. Сегодня уже достаточно много альтернатив пластиковой упаковке, отметил председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко. Например, бумажные контейнеры, которые затем можно использовать в быту или сдать на переработку, добавил он.

Аленький листочек
цветы
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Хотя инициатива полезна, ее будет непросто воплотить в жизнь, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Необходимо искать замену неэкологичной упаковке, но это может привести к подорожанию букетов, отметил он.

Редакция направила запросы в Минпросвещения и Минобрнауки.

Постепенный переход

В Национальной ассоциации цветоводов предложение поддержать не готовы. Крупные производства отрасли сегодня оборудованы всем необходимым не только для выращивания растений, но и для их упаковки, сказал глава организации Алексей Антипов.

— Такое упаковочное оборудование стоит миллионы долларов, а нам фактически предлагают выбросить его на помойку. Это огромные финансовые потери для наших производителей, — пояснил он.

Аленький листочек
цветы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Также Алексей Антипов не исключил, что мера может повлечь уход предпринимателей из отрасли. Но, возможно, отказ от пластиковой упаковки приживется в магазинах, реализующих цветочную продукцию, допустил он.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, инициатива вполне реализуема, поскольку уже сейчас пластиковая упаковка для цветов встречается в разы реже, чем еще пару лет назад. Чаще всего теперь используют яркую цветную бумагу или биоразлагаемые материалы, сказал он.

— Мы видим актуальность такой экоповестки в ритейле: компании избавились от некоторых видов пластика, используют перерабатываемые материалы, и сами покупатели более осознанно подходят к вопросу — они не только товары, но и упаковку выбирают по признаку экологичности, — рассказал Артем Соколов.

Такой потребительский запрос уже достаточно давно находит отклик в цветочном бизнесе: доля экологичной упаковки ежегодно растет, согласен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В том числе потому, что бумажная упаковка лучше бережет цветы от холода зимой, а это особенно актуально в нашем климате, отметил он.

Аленький листочек
цыеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Одномоментный отказ миллионов людей от вредной обертки для цветов вряд ли возможен, но поэтапный и постепенный переход вполне осуществим, считает Артем Соколов. По мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, для этого следует вынести проблему экологичности упаковки для букетов в один из федеральных проектов, причем большую роль в достижении цели будут играть просветительская и информационная работа.

Отказываться от пластиковой упаковки правильно, но еще более разумно в принципе сокращать количество букетов на 1 сентября, считает член экспертного совета комитета по экологии Госдумы Наталья Беляева. Мало какому учителю нужно сразу 30 букетов — нести неудобно, да и ваз не хватает. А сваленные в одно ведро букеты утрачивают свою эстетическую функцию, перечеркивая работу флориста, отметила она. Поэтому стоит рассказывать родителям и педагогам о том, сколько неперерабатываемой упаковки образуется от таких подарков, как она вредит нашим городам и их окрестностям, как загрязняет почву и так далее, добавила Наталья Беляева.

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