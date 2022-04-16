Дорога ложка: почему поднялись цены на изделия из пластика

Цена изделий из полимеров, от пищевой пленки и упаковки до труб и теплоизоляционных материалов, выросла, по разным подсчетам, на 10–50%. Как это повлияет на «зеленую повестку» и скажется на кошельках граждан, выясняли с экспертами «Известия».

Наиболее сложная ситуация сложилась с подорожанием полимерных труб, строительных и теплоизоляционных материалов. Это связывают с санкциями: оборудование иностранного производства сложнее обслуживать, нарушена логистика доставки импортных комплектующих, банки не спешат отвязывать проценты по кредитам от ключевой ставки Центробанка.

По информации «Коммерсанта», ежегодно вне зависимости от санкций вдвое повышается стоимость пищевой упаковки. Это связано с расчетами с иностранными поставщиками в валюте.

Текущее повышение цен не связано напрямую с подорожанием полимеров: рост на бирже составил 7–10% за месяц. Многие крупные поставщики сырья заявили о заморозке цен. Однако производители упаковки спешат набрать упаковки впрок, чем создают ажиотаж. Этим пользуются поставщики и небольшие производители.

В пределах нормы

Рост цен на пластиковые товары в среднем на 10% укладывается в ожидаемые темпы роста инфляции , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— При этом радует, что жалобы идут на подорожание сырья и иностранных компонентов, а не на отсутствие российского производства в принципе. Таким образом, работа государства в области нефтехимии показала свою эффективность.

Дорога ложка Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Тем не менее, по мнению эксперта, подорожание упаковки приведет к росту цен на продукты в магазинах, пока ситуация не нормализуется.

— Производители изделий из пластика утверждают, что отрасли нужно пройти период адаптации сроком до шести месяцев, чтобы ситуация пришла в норму. Учитывая проблемы в отрасли тяжелой промышленности, до отрасли пластиков дело дойдет как раз через полгода. И если ситуация действительно нормализуется, государственных ограничительных мер по ценам на продукцию не последует, — заключает Тузов.

Проще и рациональнее

В течение II–III квартала коммерческо-логистические связи в российской экономике активно перестраиваются, — отмечает академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» ВШБ ВШЭ Александр Лебедев.

— Первый шок прошел, некоторые экономические агенты приняли решение прекратить работу на российском рынке. Пришло время принимать среднесрочные решения: вернуться на рынок, остаться без изменений, то есть вести бизнес независимо от внешней повестки, либо продать бизнес и уйти с российского рынка , — говорит он.

По мнению эксперта, в случае дальнейшей работы компании ожидают несколько вызовов.

— Во-первых, как известно, пластик — это продукт нефтехимии. Сырье в виде нефти в России есть, но присадки, компоненты и катализаторы зачастую иностранного производства. Следовательно, из ассортимента уйдут технологически сложные продукты, — продолжает Лебедев. — Во-вторых, существенно изменится экологическая повестка. Если ранее некоторые крупные компании ориентировались на «зеленую повестку» с точки зрения работы с инвесторами, в первую очередь международными. Сейчас «зеленая повестка», скорее всего, сократится в сфере пиара и инфоповодов, но переориентируется на рациональное использование ресурсов.

Дорога ложка Полимерные грануляты в цехе переработки пластмасс на заводе в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В цене конечного продукта упаковка зачастую играет незначительную роль, говорит аналитик.

— Сократится избыточное использование упаковки, так как зачастую продукты упаковываются в несколько слоев, что неустойчиво с экологической точки зрения. Наибольшее влияние рост цен на полимеры окажет на теплоизоляционные материалы. Помимо технологических сложностей, могут возникнуть и финансовые в связи с кассовыми разрывами между оплатой поставщикам за материалы и реализацией завершенного строительства , — предостерегает преподаватель ВШЭ.

Большие и маленькие

Небольшие российские производители жалуются на ужесточение условий работы, делится управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Еще в конце марта руководитель одной компании по производству промышленной упаковки сообщил, что всего за месяц цены на гранулы, необходимые для производства, выросли на 20%.

Таким образом, по оценке эксперта, нивелируются вводимые правительством меры поддержки.

— Большие компания изменили параметры сделок. Теперь вместо оплаты по факту отгрузки, они требуют предоплату. Очевидно, что таким образом холдинги страхуют риски, отсеивая ненадежных партнеров. После оплаты отгрузка проходит через неделю или больше. У небольших компаний возникают кассовые разрывы. Большое количество подобных сделок ставит бизнес под удар , — резюмирует аналитик.

Началось не сейчас

За последние два года цены на термопласты взлетели в два раза, в том числе за последний год — на 23% , напоминает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

— Естественно, что производители пластиковой продукции постараются переложить удорожание сырья на потребителей, чтобы сохранить рентабельность бизнеса. А проблемы с поставками импортных компонентов и с обслуживанием оборудования в условиях санкций потенциально могут привести к вымыванию ассортимента, сокращению производства и новому росту цен.

Дорога ложка Цех по производству текстильной основы для тентовых материалов на предприятии в Иваново Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

По мнению эксперта, более всего ситуация скажется на строительной сфере.