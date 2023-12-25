Что есть даром: налог за передачу продуктов нуждающимся предлагают отменить

В России предлагают отменить НДС для торговых сетей при раздаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Такой законопроект разработали в Совфеде и направили в правительство, выяснили «Известия». Сейчас бизнесу экономически выгоднее утилизировать продукты, потому что в этом случае — в отличие от благотворительности — не нужно платить налог. Крупнейшие торговые сети поддерживают инициативу. Ее реализация позволила бы направить нуждающимся как минимум сотни тысяч тонн продовольствия, считают и в профильной ассоциации.

В чем суть предложения

В Совете Федерации разработали законопроект, который предлагает освободить товарные сети от уплаты НДС (до 20%) при раздаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Автором документа, который направлен для отзыва в правительство, выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Законопроект есть в распоряжении «Известий».

В пояснительной записке к нему говорится, что безвозмездная передача продуктов питания — реальная альтернатива их утилизации, которая способна помочь гражданам. Производители и торговые сети готовы к такому шагу, но действующее законодательство в такой ситуации обязывает заплатить налог.

«Таким образом, бизнесу выгоднее заплатить за утилизацию продуктов, чем передать их нуждающимся», — утверждается в пояснительной записке.

Как объяснил «Известиям» Андрей Кутепов, сейчас при передаче продуктов на благотворительность в бюджет также нужно уплатить «восстановленный НДС» со стоимости приобретенных товаров, которые розданы бесплатно. С выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности сети имеют право не платить НДС, поэтому второй вариант выгоднее в финансовом плане.

Речь идет о продуктах, срок годности которых истек на 2/3 или на 3/4, просроченные продукты передавать на благотворительность запрещено, уточняет сенатор. Сейчас в РФ ежегодно утилизируется порядка 17 млн т продуктов, треть из которых — это отходы от компаний розничной торговли и общественного питания, говорит Андрей Кутепов.

Крупные участники рынка поддерживают инициативу. Освобождение от НДС товаров с истекающим сроком годности, передаваемых бесплатно на благотворительность, придаст новый импульс развитию фудшеринга в России, поможет спасти десятки тысяч тонн качественных продуктов питания от утилизации, а также упростит для бизнеса механизм передачи товаров, отметили в пресс-службе «Магнита».

— Сейчас зачастую передача продуктов на благотворительность обходится дороже, чем их утилизация. «Магнит» запустил программу розничного фудшеринга в 2022 году и в настоящее время в нескольких регионах регулярно передает продукты питания с истекающим сроком годности социально незащищенным категориям граждан, — пояснили в пресс-службе.

О поддержке инициативы также заявили в X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»).

— X5 запустила проект безвозмездной передачи пригодных продуктов незадолго до окончания сроков годности в июле 2022 года, и уже более 60 тыс. человек получили продпомощь через этот инструмент. Готовы поделиться своей экспертизой, если она будет необходима, — сказал «Известиям» представитель компании.

Отмена НДС для товаров с истекающим сроком годности при передаче их на благотворительность позволит уровнять налоговую нагрузку для торговых сетей как в случаях утилизации продуктов, так и при передаче товаров нуждающимся, уверен председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— Учитывая масштабы деятельности федеральных сетей, дальнейшее развитие и стимулирование программ адресной помощи на законодательном уровне позволило бы направить нуждающимся как минимум сотни тысяч тонн продовольствия. Речь идет о передаче только тех товаров, которые пригодны к употреблению в соответствии с законодательством, имеют действующие сроки годности и необходимые сертификаты качества, — добавил он.

«Известия» также направили запросы в другие крупнейшие торговые сети страны, в том числе в «Окей», «Ашан» и Metro.

Кто еще выступал с подобными инициативами

Идея сделать бесплатную передачу продуктов нуждающимся экономически выгодной для торговых сетей не нова, как и само явление фудшеринга. Ведь по подсчетам ООН, до 17% продуктов питания в магазинах, кафе или ресторанах в итоге оказываются выброшенными. При этом практика фудшерингра активно применяется во многих европейских странах, включая Германию, Австрию, Швецию или Швейцарию.

В АНО «Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» ранее отмечали: освобождение от НДС в перспективе четырех-пяти лет позволит рационально использовать 1 млн т еды. Такой объем продуктов эквивалентен 1,8 млн годовых рационов. Организация также выходила с такой инициативой.

По словам сенатора Кутепова, в России безвозмездная передача продовольственных товаров находится в начальной стадии развития. По этому пути проходит только 7,5 тыс. т продовольствия в год, или 0,75% от потенциального объема, уточняет он.

«Рыночная стоимость передаваемых товаров составляет порядка 700 млн рублей, при этом сумма НДС, подлежащая уплате в отношении безвозмездно переданных товаров, — порядка 70 млн рублей», — говорит парламентарий.

В начале ноября депутаты от фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об освобождении магазинов от налога на добавленную стоимость на продукцию с истекающим сроком годности, которая реализована бесплатно в благотворительных целях. Законопроект пока не принят в первом чтении. Сейчас уже понятно, что он может претендовать на рассмотрение только в весеннюю сессию в 2024 году, так как осенняя сессия официально закрыта.

Кабмин не поддержал законопроект либерал-демократов в предложенной редакции. По мнению правительства, дополнительной оценки требуют риски, связанные с передачей гражданам товаров, которые не соответствуют обязательным требованиям качества и безопасности и способны принести серьезный вред здоровью человека. Стоит отметить, что в сентябре 2022 года вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомства прорабатывают вопрос об изменении налоговой нагрузки на торговые сети при продаже на благотворительность продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных для употребления.

Минпромторг рассмотрит законопроект Совфеда при его поступлении в ведомство, сообщили «Известиям» в министерстве. В пресс-службе кабмина также сказали, что аппарат правительства пока не получал документ.