Съесть некуда: в соцучреждениях России нашли опасные продукты

В школах, детских садах и больницах 22 регионов России массово выявили небезопасные продукты. Среди субъектов — Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская области и другие. Всего Россельхознадзор в 2023 году проверил 9 тыс. поставщиков, из которых более трети поставляли продукцию с нарушениями. Эксперты сомневаются, что предприниматели-нарушители понесут серьезное наказание, так как в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса .

Больше всего нарушили

Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%) стали лидерами по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в социальные учреждения . Меньше всего — у Калужской (24%), Астраханской (20,8%) и Саратовской (16,9%) областей . Это следует из материалов отчета Россельхознадзора, с которыми ознакомились «Известия». Такие результаты служба получила с помощью систем прослеживаемости товаров «Меркурий» и «Веста» за 2023 год. «Известия» ознакомились с документами.

Справка «Известий» Небезопасной называется продукция, которая не соответствует требованиям санитарного законодательства и потенциально вредна для здоровья, поясняется на сайте Роспотребнадзора.

Всего Россельхознадзор проверил почти 16 тыс. учреждений и 9 тыс. поставщиков продукции, из которых более 3 тыс. (34%) поставляли ее с нарушениями . В качестве примера одного из таких нарушителей служба привела краснодарское ООО «Южный молочный завод», которое ввело в оборот 9 т молока неустановленного происхождения . Всего с начала года на предприятии взято 13 проб продукции, в девяти из которых выявили растительные и другие добавки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также служба приводит в пример компанию ООО «АМК» из Московской области. У нее с начала года было взято 29 проб, из которых в 26 были обнаружены сорбиновая и бензойная кислоты , растительные масла и жиры. Что говорит о фальсификации продукции жирами немолочного происхождения, отмечается в документе.

Связаться с этими компаниями «Известиям» не удалось. Редакция также направила запросы в регионы с наибольшим количеством нарушений.

Не отрегулировано

В пресс-службе Россельхознадзора информацию о проверках в 83 регионах подтвердили.

— Благодаря информационным системам прослеживаемости с начала 2023 года было проверено 15 929 социальных учреждений (школ, детских садов, больниц) с общим количеством поставщиков и производителей — 9145, из них 3154 (34%) отправляли в бюджетные организации товары с нарушениями , — уточнили в службе.

Там отметили, что сейчас есть пять типов нарушений, которые встречаются наиболее часто при поставках продуктов в бюджетные организации . В их числе — несоответствие объема и типа сырья объему и типу произведенной продукции, отсутствие информации о сырье, незаконное изменение сроков годности товаров, изменение объемов продуктов с помощью функции инвентаризации.



В службе уточнили, что сегодня на законодательном уровне не отрегулирован порядок заключения госконтрактов между соцучреждениями и предприятиями , зарегистрированными в системах Россельхознадзора для прослеживаемости пищевой продукции . Решение этой проблемы служба видит в использовании социальными учреждениями данных из системы «Меркурий» при выборе поставщиков. Там хранится история каждой компании, учитывая которую получится избежать заключения договора с недобросовестными игроками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Служба предлагает на законодательном уровне установить обязательство заключения контрактов с соцучреждениями исключительно при условии регистрации и прозрачной работы предприятий в системе «Цербер» и «Меркурий» , — пояснили в Россельхознадзоре.

Там также отметили, что служба принимает все возможные меры к компаниям-нарушителям. В частности, по каждому случаю выдаются предостережения о недопустимости таких действий, признаются недействительными декларации на продукцию, проводится оперативное информирование производителей , владельцев, поставщиков и получателей, а также компетентных в области защиты прав потребителей. Кроме того, меры реагирования включают изъятие из оборота несоответствующей требованиям продукции , сообщили в Россельхознадзоре.

Результативность госсистем по прослеживаемости пищевой продукции растет — они позволяют автоматически выявлять нарушения, которые в ручном режиме обнаружить просто нереально , отметил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Однако остается проблема в части привлечения нарушителей к ответственности.

— Раньше на компании накладывались многомиллионные штрафы и даже приостанавливалась их деятельность. Действующий мораторий на проведение проверок не позволяет применить эти санкции, что провоцирует дальнейший рост нарушений , — считает он.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В качестве возможного наказания эксперт предлагает ввести запрет на доступ нарушителей в торговые сети и соцучреждения, а также блокировать их участие в госзакупках . Еще одним способом противодействия может стать создание публичных реестров производителей фальсификата .