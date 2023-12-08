 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Культура
В Москве объявлены победители телевизионной премии ТЭФИ
Мир
Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев
Мир
Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Мир
Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси
Интернет и технологии
WhatsApp запустил функцию однократного прослушивания голосовых сообщений
Мир
Полянский обвинил Запад в попадании поставляемого Киеву оружия на черный рынок
Мир
Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него некоторые обвинения
Мир
В Белом доме отказались обещать Украине дальнейшую помощь США
Мир
В Австрии заявили о растущем скептицизме граждан к ЕС
Мир
Только 20% немцев заявили о своей поддержке политики Шольца
Мир
Финляндия примет решение об открытии границы с РФ не позднее 13 декабря
Спорт
Теннисистка Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года
Мир
В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов
Мир
Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе
/

Съесть некуда: в соцучреждениях России нашли опасные продукты

Россельхознадзор по итогам проверок за 2023 год выявил такие товары в 22 регионах страны
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школах, детских садах и больницах 22 регионов России массово выявили небезопасные продукты. Среди субъектов — Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская области и другие. Всего Россельхознадзор в 2023 году проверил 9 тыс. поставщиков, из которых более трети поставляли продукцию с нарушениями. Эксперты сомневаются, что предприниматели-нарушители понесут серьезное наказание, так как в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса.

Больше всего нарушили

Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%) стали лидерами по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в социальные учреждения. Меньше всего — у Калужской (24%), Астраханской (20,8%) и Саратовской (16,9%) областей. Это следует из материалов отчета Россельхознадзора, с которыми ознакомились «Известия». Такие результаты служба получила с помощью систем прослеживаемости товаров «Меркурий» и «Веста» за 2023 год. «Известия» ознакомились с документами.

345556

Справка «Известий»

Небезопасной называется продукция, которая не соответствует требованиям санитарного законодательства и потенциально вредна для здоровья, поясняется на сайте Роспотребнадзора.

Всего Россельхознадзор проверил почти 16 тыс. учреждений и 9 тыс. поставщиков продукции, из которых более 3 тыс. (34%) поставляли ее с нарушениями. В качестве примера одного из таких нарушителей служба привела краснодарское ООО «Южный молочный завод», которое ввело в оборот 9 т молока неустановленного происхождения. Всего с начала года на предприятии взято 13 проб продукции, в девяти из которых выявили растительные и другие добавки.

продукты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также служба приводит в пример компанию ООО «АМК» из Московской области. У нее с начала года было взято 29 проб, из которых в 26 были обнаружены сорбиновая и бензойная кислоты, растительные масла и жиры. Что говорит о фальсификации продукции жирами немолочного происхождения, отмечается в документе.

Связаться с этими компаниями «Известиям» не удалось. Редакция также направила запросы в регионы с наибольшим количеством нарушений.

Я тебе зверю: фальсификат направят на корм животным
Когда начнут действовать новые правила и как к ним относятся в отрасли

Не отрегулировано

В пресс-службе Россельхознадзора информацию о проверках в 83 регионах подтвердили.

— Благодаря информационным системам прослеживаемости с начала 2023 года было проверено 15 929 социальных учреждений (школ, детских садов, больниц) с общим количеством поставщиков и производителей — 9145, из них 3154 (34%) отправляли в бюджетные организации товары с нарушениями, — уточнили в службе.

Там отметили, что сейчас есть пять типов нарушений, которые встречаются наиболее часто при поставках продуктов в бюджетные организации. В их числе — несоответствие объема и типа сырья объему и типу произведенной продукции, отсутствие информации о сырье, незаконное изменение сроков годности товаров, изменение объемов продуктов с помощью функции инвентаризации.

В службе уточнили, что сегодня на законодательном уровне не отрегулирован порядок заключения госконтрактов между соцучреждениями и предприятиями, зарегистрированными в системах Россельхознадзора для прослеживаемости пищевой продукции. Решение этой проблемы служба видит в использовании социальными учреждениями данных из системы «Меркурий» при выборе поставщиков. Там хранится история каждой компании, учитывая которую получится избежать заключения договора с недобросовестными игроками.

питание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Служба предлагает на законодательном уровне установить обязательство заключения контрактов с соцучреждениями исключительно при условии регистрации и прозрачной работы предприятий в системе «Цербер» и «Меркурий», — пояснили в Россельхознадзоре.

Там также отметили, что служба принимает все возможные меры к компаниям-нарушителям. В частности, по каждому случаю выдаются предостережения о недопустимости таких действий, признаются недействительными декларации на продукцию, проводится оперативное информирование производителей, владельцев, поставщиков и получателей, а также компетентных в области защиты прав потребителей. Кроме того, меры реагирования включают изъятие из оборота несоответствующей требованиям продукции, сообщили в Россельхознадзоре.

Надежно как в банке: в России готовятся ввести маркировку консервов
Когда начнется эксперимент и как к нему относятся в отрасли

Результативность госсистем по прослеживаемости пищевой продукции растет — они позволяют автоматически выявлять нарушения, которые в ручном режиме обнаружить просто нереально, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Однако остается проблема в части привлечения нарушителей к ответственности.

Раньше на компании накладывались многомиллионные штрафы и даже приостанавливалась их деятельность. Действующий мораторий на проведение проверок не позволяет применить эти санкции, что провоцирует дальнейший рост нарушений, — считает он.

Россельхознадзор
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В качестве возможного наказания эксперт предлагает ввести запрет на доступ нарушителей в торговые сети и соцучреждения, а также блокировать их участие в госзакупках. Еще одним способом противодействия может стать создание публичных реестров производителей фальсификата.

Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что нарушений бизнеса больше не стало, просто контроль качества стал лучше работать, а также более эффективно на их выявление стал реагировать общественный контроль.

Бизнесу нужно задуматься над глобальной проблемой выпуска качественных товаров, не только продуктов питания, — отметил он. По его словам, если предприниматели не задумаются о том, что качество — это высшая ценность бизнеса, то просто потеряют своих клиентов.

При этом Александр Калинин считает, что мораторий на проверки ни при чем, так как он действует только в отношении тех товаров, которые не попадают в высокую зону риска.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир