Съесть некуда: в соцучреждениях России нашли опасные продукты
В школах, детских садах и больницах 22 регионов России массово выявили небезопасные продукты. Среди субъектов — Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская области и другие. Всего Россельхознадзор в 2023 году проверил 9 тыс. поставщиков, из которых более трети поставляли продукцию с нарушениями. Эксперты сомневаются, что предприниматели-нарушители понесут серьезное наказание, так как в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса.
Больше всего нарушили
Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%) стали лидерами по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в социальные учреждения. Меньше всего — у Калужской (24%), Астраханской (20,8%) и Саратовской (16,9%) областей. Это следует из материалов отчета Россельхознадзора, с которыми ознакомились «Известия». Такие результаты служба получила с помощью систем прослеживаемости товаров «Меркурий» и «Веста» за 2023 год. «Известия» ознакомились с документами.
Всего Россельхознадзор проверил почти 16 тыс. учреждений и 9 тыс. поставщиков продукции, из которых более 3 тыс. (34%) поставляли ее с нарушениями. В качестве примера одного из таких нарушителей служба привела краснодарское ООО «Южный молочный завод», которое ввело в оборот 9 т молока неустановленного происхождения. Всего с начала года на предприятии взято 13 проб продукции, в девяти из которых выявили растительные и другие добавки.
Также служба приводит в пример компанию ООО «АМК» из Московской области. У нее с начала года было взято 29 проб, из которых в 26 были обнаружены сорбиновая и бензойная кислоты, растительные масла и жиры. Что говорит о фальсификации продукции жирами немолочного происхождения, отмечается в документе.
Связаться с этими компаниями «Известиям» не удалось. Редакция также направила запросы в регионы с наибольшим количеством нарушений.
Не отрегулировано
В пресс-службе Россельхознадзора информацию о проверках в 83 регионах подтвердили.
— Благодаря информационным системам прослеживаемости с начала 2023 года было проверено 15 929 социальных учреждений (школ, детских садов, больниц) с общим количеством поставщиков и производителей — 9145, из них 3154 (34%) отправляли в бюджетные организации товары с нарушениями, — уточнили в службе.
Там отметили, что сейчас есть пять типов нарушений, которые встречаются наиболее часто при поставках продуктов в бюджетные организации. В их числе — несоответствие объема и типа сырья объему и типу произведенной продукции, отсутствие информации о сырье, незаконное изменение сроков годности товаров, изменение объемов продуктов с помощью функции инвентаризации.
В службе уточнили, что сегодня на законодательном уровне не отрегулирован порядок заключения госконтрактов между соцучреждениями и предприятиями, зарегистрированными в системах Россельхознадзора для прослеживаемости пищевой продукции. Решение этой проблемы служба видит в использовании социальными учреждениями данных из системы «Меркурий» при выборе поставщиков. Там хранится история каждой компании, учитывая которую получится избежать заключения договора с недобросовестными игроками.
— Служба предлагает на законодательном уровне установить обязательство заключения контрактов с соцучреждениями исключительно при условии регистрации и прозрачной работы предприятий в системе «Цербер» и «Меркурий», — пояснили в Россельхознадзоре.
Там также отметили, что служба принимает все возможные меры к компаниям-нарушителям. В частности, по каждому случаю выдаются предостережения о недопустимости таких действий, признаются недействительными декларации на продукцию, проводится оперативное информирование производителей, владельцев, поставщиков и получателей, а также компетентных в области защиты прав потребителей. Кроме того, меры реагирования включают изъятие из оборота несоответствующей требованиям продукции, сообщили в Россельхознадзоре.
Результативность госсистем по прослеживаемости пищевой продукции растет — они позволяют автоматически выявлять нарушения, которые в ручном режиме обнаружить просто нереально, отметил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Однако остается проблема в части привлечения нарушителей к ответственности.
— Раньше на компании накладывались многомиллионные штрафы и даже приостанавливалась их деятельность. Действующий мораторий на проведение проверок не позволяет применить эти санкции, что провоцирует дальнейший рост нарушений, — считает он.
В качестве возможного наказания эксперт предлагает ввести запрет на доступ нарушителей в торговые сети и соцучреждения, а также блокировать их участие в госзакупках. Еще одним способом противодействия может стать создание публичных реестров производителей фальсификата.
Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что нарушений бизнеса больше не стало, просто контроль качества стал лучше работать, а также более эффективно на их выявление стал реагировать общественный контроль.
— Бизнесу нужно задуматься над глобальной проблемой выпуска качественных товаров, не только продуктов питания, — отметил он. По его словам, если предприниматели не задумаются о том, что качество — это высшая ценность бизнеса, то просто потеряют своих клиентов.
При этом Александр Калинин считает, что мораторий на проверки ни при чем, так как он действует только в отношении тех товаров, которые не попадают в высокую зону риска.