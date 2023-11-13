Надежно как в банке: в России готовятся ввести маркировку консервов

Власти готовятся ввести маркировку консервов, чтобы избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами, выяснили «Известия». С 1 декабря 2023 года планируется запустить эксперимент по ее внедрению, а с 1 сентября 2024-го она станет обязательной для всего бизнеса. Это следует из протокола совещания у вице-премьера кабмина Дмитрия Григоренко. Сейчас покупатели сталкиваются с заменой сайры на дешевую селедку, в шпротах — балтийской кильки на салаку, а в тушенке — мяса на белковую массу. Бизнес пока не поддерживает меру, но в Центре развития перспективных технологий — операторе маркировки — заявили о готовности бесплатно провести эксперимент для компаний.

Важная мера

Правительство планирует ввести эксперимент по маркировке консервов. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 18 октября. Документ есть в распоряжении «Известий». Участниками обсуждения вопроса стали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, а также представители аппарата правительства.

В протоколе говорится, что у Министерства сельского хозяйства нет возражений к введению обязательной маркировки по товарной группе «консервы» с 1 сентября 2024 года. Других подробностей в документе не приводится.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Как рассказал «Известиям» источник, близкий к правительству, планируется, что эксперимент пройдет с 1 декабря этого года по 31 августа 2024 года. Он затронет консервацию продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод и отдельных видов бакалейной продукции (в их числе чипсы, сухарики, начос, соусы). При этом в пилотный проект предлагается не включать детское питание до года, панировочные и ванильные сухари. После завершения эксперимента будет объявлено о старте обязательной маркировки.

Ранее с инициативой ввести цифровой контроль за консервами выступал Минпромторг. В ведомстве убеждены, что именно такой способ позволит избежать появления на рынке фальсификата.

Справка «Известий» Выявление некачественной консервированной продукции в РФ происходит регулярно. Так, в начале этого года Россельхознадзор обнаружил 524 т рыбных консервов, в которых производители в целях уменьшения затрат на производство и себестоимости заменили сайру сардиной. Весной в Челябинской области было обнаружено более 11 т банок, в которых вместо сайры находилась дешевая селедка. А 9 ноября силовики выявили нелегальные заводы по производству консервов в Московской и Владимирской областях. Как сообщали тогда в МВД, для снижения расходов и увеличения прибыли жестяные банки, маркированные этикетками «Сайра», наполнялись на деле дешевым, зачастую некачественным пищевым сырьем. Информация о подлинном составе продукции на упаковку умышленно не наносилась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Минпромторг еще в прошлом году разработал и опубликовал несколько нормативных актов. Согласно им, эксперимент по маркировке рыбных консервов должен был пройти с 1 апреля 2022-го по 28 февраля 2023-го, а мясных, овощных и фруктовых — с 1 мая 2022-го по 28 февраля 2023-го. Однако оба документа в итоге приняты не были.

В пресс-службе правительства от комментариев воздержались и рекомендовали обратиться в Минпромторг. «Известия» направили запросы в это ведомство, а также в Минсельхоз с просьбой пояснить необходимость введения маркировки обозначенной группы товаров.

За и против

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») заявили «Известиям», что поддерживают инициативу и готовы провести эксперимент по ней за свой счет.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— По данным НИФИ Минфина, доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных — 11,5%, соусов — 40%, чипсов — почти 14%, а консервированных овощей и фруктов — 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы: около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой, — рассказал «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, именно разросшийся нелегальный рынок этой продукции является основанием органов власти для проведения добровольного эксперимента по маркировке.

— Мы к нему готовы как с экспертной, так и с технической точки зрения. Эксперимент не повлияет на стоимость товаров, потому что участие в нем для бизнеса добровольное и бесплатное. Помимо прочего, это возможность принять участие в формировании обязательных требований по маркировке, если такое решение примет правительство, — пояснил Реваз Юсупов.

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил «Известиям», что на данном этапе инициативу по маркировке в объединении не поддерживают.

— Мы не понимаем, как реально маркировка поможет решить проблемы фальсификата, контрафакта и нелегального оборота. При этом внедрение будет стоить больших расходов и администрирования. Не стоит забывать и про большое неудобство для кассиров и покупателей, — полагает представитель бизнеса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, повышения качества после появления цифровой идентификации тоже ждать не приходится.

— Вопросы нелегального оборота и качества нужно и, главное, можно решать другими путями. Но почему-то упор делается именно на маркировку, — отметил он.

Это мнение разделяет и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

— Рыбацкое сообщество не совсем понимает, зачем сегодня нужна маркировка. Уже работает система «Меркурий», с помощью которой и так прослеживается вся цепочка продукции, — заявил представитель бизнеса.

В Национальном союзе мясопереработчиков от комментариев отказались. «Известия» также направили запрос в Ассоциацию компаний розничной торговли на предмет выявления случаев фальсификата консервов на рынке.

Впрочем, инициативу о введении маркировки консервов поддерживают в «Общественной потребительской инициативе».

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Недавно мы провели исследование рынка консервированной продукции на предмет фальсификата на основе данных Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Вынуждены констатировать, что ее качество оставляет желать лучшего. Доля фальсификата на рынке консервов сегодня составляет от 60 до 70%, — заявил глава организации Олег Павлов.

По его словам, в числе распространенных подделок — подмена сырья, его низкое качество, которое зачастую может быть опасно для здоровья. Поэтому необходимо усилить контроль за этой продукцией и ввести ее маркировку, считает эксперт. Он обратил внимание на то, что в отраслях, где она была введена, количество подделок существенно сократилось, а бизнес более внимательно относится к производственному процессу.