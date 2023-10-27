Обратный кейс: власти подготовили требования для отмены экспортных пошлин

Правительство спустя менее месяца после введения экспортных пошлин на ряд товаров уже готовит список продукции, которую могут исключить из этого перечня. Минэкономразвития сформировало требования для бизнеса к данным, которые следует предоставить, чтобы претендовать на исключение из этого списка, узнали «Известия». С просьбой отменить такой сбор ранее выступили ювелирная и энергетическая отрасли, теперь же к ним присоединился и Союз переработчиков пластмасс. Бизнес предупреждает: экспортные пошлины приведут к росту цен на товары и спровоцируют снижение объемов производства .

Собирают информацию

В правительстве разрабатывают список товаров, которые могут исключить из перечня изделий, облагаемых экспортной пошлиной. В Минпромторге отметили, что предложения формируются с учетом пожеланий, исходящих от отраслей, при условии предоставления ими справочно-аналитической информации, обосновывающей целесообразность отмены введенной меры .

В Минэкономразвития уже подготовили перечень запрашиваемой информации. Так, компании должны обосновать целесообразность отмены пошлины по каждому товару, следует из документа ведомства , с которым ознакомились «Известия». Им также потребуется предоставить финансовую отчетность, структуру себестоимости с классификацией по составляющим элементам и выделением валютных расходов, прогноз финансовых показателей деятельности до конца 2024 года, список предоставленных мер господдержки , источники возмещения выпадающих доходов бюджетной системы на период отмены вывозной таможенной пошлины.

Лазерное распиливание алмазов на ювелирном производстве в Смоленске Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

После поступления необходимых данных Минэкономразвития «обеспечит рассмотрение вопроса об отмене вывозных таможенных пошлин в рамках заседания правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции» , говорится в документе.

Справка «Известий» В сентябре кабмин принял решение о введении с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года экспортной пошлины на широкий перечень товаров в размере 4–7% при курсе доллара 80 рублей и выше. Сбором облагаются, например, рыба, яйца, овощи и фрукты, полимеры, ювелирные изделия, электроэнергия. Новые пошлины не распространяются на нефть, газ, зерно и лесоматериалы.

Новые претензии

С введением пошлин оказался не согласен бизнес. Ранее с письмами к правительству об отмене этого сбора обратились ювелирная отрасль и энергетики. Теперь же к ним присоединились и производители изделий пластика в лице Союза переработчиков пластмасс (СПП). Они просят исключить столовую посуду, раковины, душевые кабины, полимерную упаковку и другие изделия из списка товаров, облагаемых экспортными пошлинами . Обращение было направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову, а также в Минэкономразвития. С документами ознакомились «Известия».

— Российские производители изделий из пластика не имеют никаких преимуществ от слабого рубля. Вместе с падением нацвалюты поднимаются цены на российское сырье и базовые полимеры. Стоимость отечественных полимеров определяется по «импортному паритету» , то есть цена на российский полимер равна цене на импортный, но с учетом доставки в РФ и уплаченной таможенной пошлины. Поэтому для российского переработчика падение рубля означает рост цен на сырье, а введение пошлин на экспорт усугубляет ситуацию , — сказал «Известиям» гендиректор СПП Петр Базунов.

Готовый продукт переработки отходов полимеров и пластика на заводе в Волгограде Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Введение экспортных пошлин привело к удорожанию отечественной продукции, а следовательно, и к снижению конкурентоспособности по сравнению с продукцией из КНР, Турции , отметила директор по развитию «Бытпласт» Ольга Муравьева. Это приведет к потере рынков сбыта, полагает она. Сегодня компания производит бытовые товары из пластика и конкурирует в основном с китайской и турецкой продукцией. Экспорт идет в страны ЕАЭС, а также в Молдавию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Грузию .

О сокращении объемов экспорта говорят и представители других отраслей.

— Для нашей отрасли по производству пищевых упаковочных материалов введение пошлин — сверхкритично. Компании сначала закупают с дополнительными издержками импортное сырье, за которое платят пошлину в 6,5%, затем на готовую продукцию при экспорте платят 7-процентный сбор . Фактически ситуация приведет к значительному сокращению объемов экспорта и производства, поскольку продавать изделия за рубеж при двойной пошлине будет невыгодно, а на внутреннем рынке весь объем нашей продукции не реализуется , — сказал гендиректор «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков.

Сотрудник завода по производству гибких упаковочных материалов для пищевых и непищевых товаров Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Не поддерживают экспортную пошлину и производители рыбы. Исходя из официальных прогнозов обменного курса рубля, размер этого сбора на рыбу и рыбную продукцию останется в 2024 году на уровне 7% , сказал «Известиям» глава Рыбного союза Александр Панин. По оценке организации, это сделает нерентабельным экспорт части продукции рыбохозяйственного комплекса.

— Российские предприятия уже вынуждены отказываться от экспорта рыбных консервов из-за введения экспортных пошлин, привязанных к курсу национальной валюты. Причина — убыточность таких поставок , — отметил он.

Не согласны компании и с требованиями властей по предоставлению такой обширной информации на исключение из пошлин.

Линия по производству шпрот на рыбокомбинате в Калининграде Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Запрошенная информация избыточна: для обоснования отмены вывозных пошлин нет необходимости запрашивать данные бухучета и перечень предоставленных мер господдержки. Достаточно взять агрегированные данные прошлых лет об экспорте ювелирных изделий и прогнозы на ближайшие два года . Сейчас объем экспорта в структуре ювелирного рынка и так составляет уже минимальную долю — всего 2,4% . Однозначно, в перспективе мы сможем предлагать российские ювелирные изделия только рынку ЕАЭС, а в других странах эта продукция просто не выдержит ценовую конкуренцию, то есть доля экспорта сократится еще как минимум вдвое , — отметил «Известиям» гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.

В Минэкономразвития сказали редакции, что находятся в постоянном диалоге с бизнесом. Вопросы корректировки ставок вывозных таможенных пошлин отнесены к компетенции подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию , защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Она рассматривает любые инициативы по исключению отдельных товаров из-под действия вывозных таможенных пошлин, при условии соответствующей поддержки со стороны отраслевых ведомств , а также наличия обосновывающих материалов, расчетов для принятия того или иного решения.