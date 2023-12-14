Про граммы — максимум: производителям запретят использовать уменьшенную упаковку

Производителям социально значимых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема (900 мл / 9 яиц): разрешены будут только стандартные с округленными значениями, например 200 г, 500 г, 1 л и др. Эти изменения вступят в силу, если будут приняты поправки в техрегламент «О безопасности пищевой продукции», которые готов рассмотреть Минпромторг . Отказ производителей от попыток манипулировать рынком через уменьшение объема упаковки поспособствует его прозрачности, полагают в ведомстве.

В обязательном порядке

Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 г, 500 г, либо объемом 1 л, 2 л и т.д. Речь идет о социально значимых продуктах — молоке, сахаре, подсолнечном масле и др. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он считает, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Известия» направили запрос в пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Если производители откажутся от попыток манипулировать потребительским рынком через незаметное уменьшение объема упаковки, то это будет способствовать его прозрачности , уверен Виктор Евтухов. Он напомнил, что в начале ноября Генпрокуратура внесла поправки в ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров» (добровольный к исполнению документ): они предписали производителям социально значимой продукции выпускать ее в стандартизированной упаковке. Но таким требованиям нужно соответствовать только в том случае, если компания изготавливает продукцию по стандарту. Если товар сделали по техническим условиям, то продукцию можно фасовать в любую тару.

— Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, это серьезный шаг к наведению порядка в фасовке, — пояснил Виктор Евтухов. — Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако всё это делается за счет злоупотребления доверием потребителя. Многие из нас обнаруживают «усыхание» привычных продуктов и товаров уже дома. И у подавляющего большинства спросом пользуется как раз традиционно расфасованная продукция, а не ее уменьшенные варианты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Виктор Евтухов заметил, что «ГОСТ сегодня все-таки не является обязательным стандартом, производитель может продолжать выпускать продукцию по техническим условиям, фасуя ее как хочет» . Поэтому ведомство готово рассмотреть распространение этой инициативы — например, предложить в ЕАЭС внести соответствующие изменения в общий технический регламент о безопасности пищевой продукции. Этот документ обязателен к исполнению, подчеркнул чиновник.

В Минсельхозе на запрос «Известий» не ответили.

Интересные продукты

Различные манипуляции с упаковкой пищевой продукции, связанные с уменьшением веса, объема или количества еды, при сохранении прежней цены — распространенное явление на потребительском рынке , сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Стандартизация упаковки, по его мнению, — это та мера, которая позволит отчасти исправить ситуацию, даст потребителям ориентиры при выборе социально значимых продуктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Но вариативность объемов продукции обусловлена не желанием ввести потребителя в заблуждение, а стремлением сделать новые интересные продукты, считают в Союзмолоке. Там уверены, что внесение изменений в законодательную базу должно учитывать и добросовестные практики. Сейчас есть более простые способы донести до потребителя информацию о стоимости, например, литра продукции. Такую практику уже используют крупные торговые сети — дополнительно указывают на ценнике стоимость за 1 кг.

— Союзмолоко считает крайне важной работу по повышению потребительской грамотности и улучшению информирования покупателей. В то же время при совершенствовании системы стандартизации следует учитывать интересы как потребителей, так и производителей, — заметили в организации. — За последние 30 лет ассортимент продукции значительно расширился: появились большие форматы, семейные упаковки, нестандартные продукты.

Уменьшая вес или объем единицы продукта, производители стремятся сделать его более доступным для потребителей, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он добавил, что в теории производители могут перейти на стандартные упаковки.

— Но одномоментно перестроить производство под соблюдение этих требований невозможно: необходимы замена, перенастройка производственных линий, а также заказ новой упаковки, плюс выработка произведенной, а также согласование новых товарных позиций с ритейлом, что займет от 12 до 15 месяцев , — заметил эксперт.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Плюс следует учитывать, что на складах предприятий находятся существенные запасы продукции и упаковки, которые не соответствуют предлагаемым стандартам, добавил он. Поэтому технически переход возможен не раньше 2025 года. А в сложившейся ситуации колоссального роста себестоимости эти изменения могут привести к дополнительному подорожанию товаров , предположил Дмитрий Востриков.

Крупные федеральные ритейлеры уже получили рекомендации Минпромторга, компании ведут переговоры с производителями о применении стандартов фасовки товаров под собственными торговыми марками сетей , сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— Ожидаем, что к середине января будем понимать динамику использования предусмотренных допустимых значений номинального количества товара и масштабы возможных изменений , — добавил он.

При этом позицию относительно конкретных поправок в технический регламент АКОРТ сформирует после того, как получит текст соответствующего проекта.