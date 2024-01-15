Румынские фермеры заблокировали ряд КПП на границе с Украиной, Молдавией и Сербией

В Румынии протестующие фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной, Молдавией и Сербией. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил румынский телеканал Digi24.

Как отмечается, водители грузовиков и аграрии Румынии шестой день проводят массовую акцию протеста, всего на улицы страны выведено около 4,5 тыс. единиц техники. Они выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также длительных и изнуряющих проверок на границах страны. Кроме того, протестующие требуют компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины

«Гнев перевозчиков и фермеров растет, они продолжают протестовать. Около 4,5 тыс. грузовиков и тракторов выведены на улицы и парализуют въезд в крупные города страны», — передает телеканал.

Отмечается, что протестующие заблокировали объездную дорогу города Тимишоара. Кроме того, колонна из десятков машин направилась по шоссе через населенный пункт Моравца, в сторону границы с Сербией. Помимо этого, перекрыты КПП Сирет и Верхний Виков на границе с Украиной и один на границе с Молдавией в Стынка-Костештах. Многотысячные акции протеста проходят также на въезде в города Бухарест, Крайова, Сибиу и многие другие.

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Марчел Чолаку в понедельник обратился к отраслевым министрам с просьбой ускорить разработку нормативных актов, которые могли бы решить проблемы, о которых сообщили протестующие фермеры и перевозчики.

Днем ранее, 14 января, сообщалось, что румынские фермеры вновь перекрыли контрольно-пропускной пункт Сирет-Порубно на украинской границе, не давая проезда грузовикам, следующим с Украины. При этом для легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов погранпереход работает в обычном режиме. За день до этого подобная акция румынских фермеров продлилась шесть часов. Тогда на выезде из Украины встала в пробку почти тысяча грузовых автомобилей. В ведомстве указали, что причины блокировки КПП фермерами не установлены.

Румыния — не единственная страна, где недовольные ввозом украинской дешевой продукции фермеры и перевозчики проводят протесты, заявляя, что импорт с Украины приводит к упадку и разорению национальных фермерских хозяйств. Так, в начале декабря протестующие в Венгрии перекрыла границу со Словакией для украинских большегрузов. Тогда представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди на въезд на Украину со стороны Венгрии и Словакии. По его словам, это произошло из-за того, что польские перевозчики заблокировали пограничные переходы автотранспорта на украинской границе с Польшей.

До этого, еще в ноябре, перевозчики Польши также начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что Украина лишилась миллионов евро из-за протеста перевозчиков в Польше.

На фоне блокады на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.