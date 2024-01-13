Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям
Мир
Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями
Общество
В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе
Происшествия
Участок дороги на Кубани перекрыли из-за фрагментов неустановленного устройства
Происшествия
Под Калининградом спасли пятерых дрейфовавших на льдине рыбаков
Мир
Избранный глава Тайваня Циндэ заявил о готовности к диалогу с Пекином
Мир
Захарова назвала провокацией депортацию российского пенсионера из Латвии
Мир
РФ призвала «внешние силы» воздержаться от провокаций на фоне выборов на Тайване
Происшествия
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализовали
Общество
Дорогу перекрыли на подъезде к горящему складу в Санкт-Петербурге
Мир
Байден после авиаударов США по Йемену отправится на отдых в загородный дом
Армия
ВС РФ нанесли групповой удар с применением «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
Общество
Выдворенного из Латвии пенсионера встретили в России
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах

Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной для проезда грузовиков. Об этом 13 января сообщила украинская Госпогранслужба.

«Движение грузовиков через румынский пункт пропуска «Сирет» напротив «Порубного» заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков. Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях», — сообщило ведомство в Telegram.

В погранслужбе отметили, что значительной очереди из грузовиков на выезд на Украину нет. На выезд из страны зарегистрировано 825 фур. Пропуск легковых автомобилей, автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Дальнобой с тенью: к чему приведет новый конфликт Украины и Польши
Украинская экономика задыхается из-за блокады на западной границе

Ранее, 6 ноября, перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Польские фермеры из организации «Обманутая деревня» 27 ноября присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское агентство УНИАН уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка – Шегини» на границе с Украиной. Как отмечается, легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые будут пропускать по три единицы в час без задержек, в частности с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024