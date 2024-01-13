Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу

Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной для проезда грузовиков. Об этом 13 января сообщила украинская Госпогранслужба.

«Движение грузовиков через румынский пункт пропуска «Сирет» напротив «Порубного» заблокировано. На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков. Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях», — сообщило ведомство в Telegram.

В погранслужбе отметили, что значительной очереди из грузовиков на выезд на Украину нет. На выезд из страны зарегистрировано 825 фур. Пропуск легковых автомобилей, автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Ранее, 6 ноября, перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Польские фермеры из организации «Обманутая деревня» 27 ноября присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское агентство УНИАН уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка – Шегини» на границе с Украиной. Как отмечается, легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые будут пропускать по три единицы в час без задержек, в частности с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.