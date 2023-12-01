На границе Украины с Венгрией и Словакией встали 1,6 тыс. грузовиков

Около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину со стороны Венгрии и Словакии. Об этом 1 декабря сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«По состоянию на утро сегодня на направлении пункта пропуска «Ужгород – Вышне-Немецке» на границе со Словакией в очередях находится около 600 грузовиков. А на границе с Венгрией напротив пункта пропуска «Тиса» стоят до 1 тыс. грузовых транспортных средств, ожидающих возможности пересечь границу в сторону Украины», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Грузовики скопились на пунктах пропуска в Венгрии и Словакии из-за того, что польские перевозчики заблокировали пограничные переходы автотранспорта на границе Польши с Украиной.

Ранее, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в Евросоюз без груза, как минимум на двух пограничных переходах «Зосин – Устилуг» и «Нижанковичи – Мальховице».

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.