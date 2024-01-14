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В Румынии фермеры вновь заблокировали въезд украинским грузовикам

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Фото: соцсети
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Румынские фермеры вновь перекрыли контрольно-пропускной пункт «Сирет-Порубное» на украинской границе. Об этом 14 января сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«На территории Румынии фермеры снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также отмечается, что для легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов погранпереход работает в обычном режиме.

В округе КПП «Сирет» ближе к полудню по местному времени наблюдались пробки, так как фермеры перегоняли из ближайших населенных пунктов трактора к погранпереходу, пишет Botosaniexpres.

Как отмечает румынское издание Libertatea, фермеры бастуют уже пять дней. Они требуют надбавок и регулирования среды добросовестной конкуренции на транспорте, в том числе контроля украинских перевозчиков. Из-за огромного количества грузовиков из Украины доступ в порт города Констанца становится все более ограниченным для румын.

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Днем ранее, 13 января, подобная акция румынских фермеров продлилась шесть часов, напомнили украинские пограничники. Тогда на выезде из Украины встала в пробку почти тысяча грузовых автомобилей. В ведомстве указали, что причины блокировки КПП фермерами не установлены.

В ряде европейских стран в последние месяцы проходят протесты и блокировки КПП для перевозчиков из Украины. Например, Венгрия перекрыла границу со Словакией для украинских большегрузов 2 декабря.

За день до этого представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди на въезд на Украину со стороны Венгрии и Словакии. По его словам, это произошло из-за того, что польские перевозчики заблокировали пограничные переходы автотранспорта на украинской границе с Польшей.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Ранее, 6 ноября, перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что Украина лишилась миллионов евро из-за протеста перевозчиков в Польше.

Польские фермеры из организации «Обманутая деревня» 27 ноября присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка — Шегини». Они заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

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