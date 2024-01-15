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В Финляндии намерены ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян

МО Финляндии хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
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Министерство обороны Финляндии намерено ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян. Об этом сообщил финский министр обороны Антти Хяккянен в понедельник, 15 января.

«В любом случае будут ужесточены ограничения на операции с недвижимостью для лиц и компаний за пределами ЕС и европейской экономической зоны. Я также пытаюсь найти правовые решения, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением», — приводит издание Uutisuomalainen его слова.

Глава финского минобороны уточнил, что конкретные решения по этому вопросу будут приняты весной текущего года. Он отметил, что вводимые ограничения могут коснуться сдачи недвижимости в аренду, а также проведении тщательной проверки уже одобренных сделок.

«Кроме того, история уже проданной недвижимости будет расследована, а использование посредников в сделках будет ограничено более строго, чем сейчас», — отметил министр.

Согласно закону, вступившему в силу в 2020 году, сделки с недвижимостью лицами и компаниями за пределами Европейского союза (ЕС) и еврозоны требуют разрешения министерства обороны, напоминает «Газета.Ru». Целью закона является предотвращение сделок с недвижимостью вблизи районов, важных для безопасности Финляндии.

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Отношения РФ и Финляндии ухудшились на фоне проводимой финскими властями прозападной недружественной политики по отношению к Москве. Так, в конце декабря Хяккянен заявил о начале Западом новой холодной войны с Россией. На этом фоне, отметил он, западные государства должны увеличивать свое военное производство. В связи с этим в Москве заявили о принятии решения воссоздать Ленинградский и Московский военные округа.

Еще одной недружественной мерой стали обвинения Финляндией Москвы в миграционном кризисе в стране. На этом фоне в конце прошедшего года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. Запрет несколько раз продлевался и теперь действует до 11 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения двойным стандартом Запада. Она отметила, что ни о каком «неконтролируемом потоке» мигрантов со стороны РФ речи нет.

Кроме того, 12 января текущего года стало известно о намерении финских властей основанную в 1997 году школу в Восточной Финляндии, где преподают русский язык. Эту меру предложила администрация городов Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. В случае положительного решения о закрытии работа школы прекратится в 2025 году. При этом около 85 тыс. человек, проживающих в Финляндии постоянно, заявляют, что говорят на русском как на родном языке и высказывается за сохранение русскоязычных школ.

Ранее, в ноябре, Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с РФ. Документ начнет действовать 24 января 2024 года одновременно с вступлением в силу распоряжения правительства России о расторжении соглашения.

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