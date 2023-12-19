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Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО

Шойгу: РФ создает два военных округа из-за вступления Финляндии в НАТО
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Россия продолжает формировать Ленинградский и Московский военные округа из-за вступления Финляндии в НАТО и планируемого принятия в альянс Швеции. Об этом 19 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов», — сказал глава российского оборонного ведомства.

При этом учитывается новое соглашение между США и Финляндией, которое дает американским военным возможность использования 21 финского объекта, в том числе всех четырех финских авиабаз, отметил Шойгу.

Ранее в ходе того же заседания президент России Владимир Путин подчеркнул, что вступление в блок обеих стран означает очередное приближение альянса к российским границам. Глава государства также сообщил о резком росте активности альянса в целом, включая переброску к границам РФ значительных сил Соединенных Штатов. Кроме того, численность войск НАТО увеличилась в Восточной и Центральной Европе, добавил президент.

Накануне США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к военным базам на финской территории, а также предварительное размещение там оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств. После этого посол Финляндии был вызван в МИД РФ. Ему было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе РФ.

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28 ноября глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется, по католической и протестантской традиции, 25 декабря. После этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом блока.

В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

В то же время, заявку Стокгольма пока что не ратифицировали Будапешт и Анкара.

20 сентября 2023 года на портале проектов нормативных правовых актов появилось предложение о включении новых регионов РФ в состав Южного военного округа с 1 марта 2024 года.

В июне в российском Министерстве обороны рассказали о формировании в структуре ВС РФ в этом году двух армий, армейского корпуса и двух военных округов.

В последний раз изменение структуры военных округов России указом президента произошло в 2020 году. Тогда же было установлено деление страны на пять военно-административных территориальных единиц. В их числе — Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, а также Северный флот.

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