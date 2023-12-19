Шойгу связал создание новых военных округов РФ со вступлением Финляндии в НАТО

Россия продолжает формировать Ленинградский и Московский военные округа из-за вступления Финляндии в НАТО и планируемого принятия в альянс Швеции. Об этом 19 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов», — сказал глава российского оборонного ведомства.

При этом учитывается новое соглашение между США и Финляндией, которое дает американским военным возможность использования 21 финского объекта, в том числе всех четырех финских авиабаз, отметил Шойгу.

Ранее в ходе того же заседания президент России Владимир Путин подчеркнул, что вступление в блок обеих стран означает очередное приближение альянса к российским границам. Глава государства также сообщил о резком росте активности альянса в целом, включая переброску к границам РФ значительных сил Соединенных Штатов. Кроме того, численность войск НАТО увеличилась в Восточной и Центральной Европе, добавил президент.

Накануне США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к военным базам на финской территории, а также предварительное размещение там оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств. После этого посол Финляндии был вызван в МИД РФ. Ему было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе РФ.

28 ноября глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется, по католической и протестантской традиции, 25 декабря. После этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Их членство затягивалось, но 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом блока.

В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

В то же время, заявку Стокгольма пока что не ратифицировали Будапешт и Анкара.

20 сентября 2023 года на портале проектов нормативных правовых актов появилось предложение о включении новых регионов РФ в состав Южного военного округа с 1 марта 2024 года.

В июне в российском Министерстве обороны рассказали о формировании в структуре ВС РФ в этом году двух армий, армейского корпуса и двух военных округов.

В последний раз изменение структуры военных округов России указом президента произошло в 2020 году. Тогда же было установлено деление страны на пять военно-административных территориальных единиц. В их числе — Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, а также Северный флот.