Новые регионы РФ будут включены в границы Южного военного округа

Вошедшие в состав России в результате проведения спецоперации по защите Донбасса новые регионы РФ с 1 марта 2024 года будут включены в границы Южного военного округа (ЮВО). Об этом 20 сентября говорится в проекте указа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 марта 2024 года следующее военно-административное деление Российской Федерации», — отмечено в проекте указа.

Зона ответственности Южного военного округа будет расширена на Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), а также на Запорожскую и Херсонскую области.

В проекте указа, кроме того, предусматривается формирование Ленинградского и Московского военных округов в административных границах субъектов РФ, которые сейчас входят в границы Западного военного округа и Северного флота.

Ранее, в феврале, Минобороны РФ сообщало о расширении зоны ответственности и опубликовало карту военных округов, согласно которой ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности ЮВО. Там объяснили, что это связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав ВС РФ объединений Народной милиции ДНР и ЛНР.

Всего в России пять военных округов. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости создания еще двух — Московского и Ленинградского округов, а также самодостаточных группировок войск на территориях новых субъектов РФ.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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