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Минобороны России расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы

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Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского Минобороны 3 февраля.

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Как пояснили в ведомстве ТАСС, увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав ВС РФ объединений Народной милиции ДНР и ЛНР.

Всего в России пять военных округов. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявлял о необходимости создания еще двух — Московского и Ленинградского округов, а также самодостаточных группировок войск на территориях новых субъектов РФ.

11 января начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции. Как подчеркнули в Минобороны РФ, кадровые перестановки связаны с расширением масштаба решаемых в ходе спецоперации задач, а также необходимостью организовать более тесное взаимодействие между разными родами и видами войск в российской армии.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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