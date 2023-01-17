Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ. Главное

Масштабные изменения в российской армии, в том числе увеличение ее численности до 1,5 млн человек, осуществятся в период с 2023 по 2026 год. Об этом во вторник, 17 января, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности ВС РФ.

«Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих», — подчеркнул он.

Министр отметил, что изменения состава и численности ВС РФ потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих и командующих принятия соответствующих компетентных решений.

«Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники. — Ред.) и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части», — заявил Шойгу.

Все мероприятия должны быть объединены в комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил РФ, дополнил он. По его словам, мероприятия также должны быть синхронизированы со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Шойгу анонсировал увеличение числа полигонов в военных округах и новых субъектах РФ

Министр подчеркнул, что число полигонов вырастет в связи с увеличением численности ВС России до 1,5 млн человек.

«Увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск», — сказал Шойгу.

Кроме того, глава Минобороны РФ заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации.

Также Шойгу заявил о необходимости нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных сил в соответствии с возросшей потребностью войск.

Шойгу назвал необходимым усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН

По словам Шойгу, усиление боевой составляющей Военно-морского флота РФ (ВМФ), Воздушно-космических сил РФ (ВКС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) является необходимым для гарантированного обеспечения безопасности России.

«Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Также Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках (ВДВ).

Кроме того, было поручено переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Ранее в этот день стало известно, что министр обороны провел инспекцию на командном пункте группировки «Восток» и поблагодарил участников специальной военной операции за героизм и мужество. Также министр в ходе инспекции в зоне СВО вручил награды военнослужащим.

До этого, 10 января, Шойгу заявлял о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня. Министр также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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