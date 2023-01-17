Шойгу вручил награды военнослужащим в ходе инспекции в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и мужество. Также министр в ходе инспекции в зоне СВО вручил награды военнослужащим.

«На командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях», — сообщили в Минобороны.

В ходе инспекции Шойгу обратил внимание на организацию обеспечения войск, создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений.

10 января Шойгу заявил о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня. Министр также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи.

Ранее, 21 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что в настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных, что является достаточным резервом для ведения СВО. В свою очередь Шойгу сообщил, что в войска прибыло более 20 тыс. добровольцев, которые не стали дожидаться повесток.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».