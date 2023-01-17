Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
Американский актер Джереми Реннер может остаться без ноги
Спорт
На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Общество
Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине
Общество
МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи
Сюжет:

Шойгу вручил награды военнослужащим в ходе инспекции в зоне СВО

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне СВО
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и мужество. Также министр в ходе инспекции в зоне СВО вручил награды военнослужащим.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

«На командном пункте группировки «Восток» Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях», — сообщили в Минобороны.

В ходе инспекции Шойгу обратил внимание на организацию обеспечения войск, создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений.

10 января Шойгу заявил о необходимости в кратчайшие сроки довести решение вопросов со снаряжением и тактической экипировкой российских военных до самого высокого уровня. Министр также добавил, что в скором времени планируется усовершенствовать систему управления и связи.

Ранее, 21 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что в настоящее время подготовку проходят 150 тыс. мобилизованных, что является достаточным резервом для ведения СВО. В свою очередь Шойгу сообщил, что в войска прибыло более 20 тыс. добровольцев, которые не стали дожидаться повесток.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023