Финляндия предоставила США доступ к 15 военным базам на своей территории

США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Трансляцию церемонии 18 декабря вел телеканал C-Span.

Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен и министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

В середине декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) будет представлять угрозу для РФ, так как это станет «арктическим компонентом Вооруженных сил США», который в перспективе создаст группировку Норвегия – Швеция – Финляндия для воздействия на северные территории России.

15 декабря об угрозе данного соглашения для России также заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое оборонное соглашение приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.