В Кремле расценили оборонное соглашение Финляндии и США как угрозу

Оборонное соглашение, которое намереваются заключить Финляндия и США, Россия расценивает как угрозу. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас с Финляндией были прекрасные отношения, и никто никому не угрожал, не было никаких проблем, никаких претензий друг к другу, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение и так далее», — рассказал он журналистам.

По его словам, такое оборонное соглашение приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки.

«Когда Финляндия стала членом НАТО и когда военная инфраструктура НАТО будет уже заходить внутрь Финляндии, это будет представлять угрозу, совершенно очевидно», — добавил Песков.

Правительство Финляндии намерено 18 декабря подписать с США оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA). Оно обеспечит доступ США к согласованным объектам и территориям и их использование; предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии; въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

В октябре сообщалось, что США объявили о контракте на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER на $500 млн.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.