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Финляндия выразила надежду на принятие Швеции в НАТО до 25 декабря

Глава МИД: Финляндия надеется, что Швецию примут в НАТО до католического Рождества
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Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS
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Финляндия надеется, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется по католической и протестантской традиции 25 декабря. Об этом заявила глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен во вторник, 28 ноября.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели, а вообще-то до Рождества, мы совершим этот шаг — чтобы Швеция стала участницей», — сказала она по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе.

По словам Валтонен, без членства Швеции в военно-политическом блоке не получится обеспечить безопасность в Балтийском море, Стокгольм расширит масштабы НАТО и даст новые возможности.

Швеции НАТО: Эрдоган одобрил вступление Стокгольма в альянс
Теперь протокол о присоединении к блоку должен ратифицировать парламент Турции

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что скорость рассмотрения парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. По его словам, власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс.

18 октября лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он заявил, что его страна должна покинуть блок.

При этом 23 октября Эрдоган внес на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

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