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Границы Ленинградского военного округа предложено расширить до Арктики

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Республика Коми, Архангельская и Мурманская область, а также Ненецкий автономный округ могут быть включены в границы нового Ленинградского военного округа. Это следует из проекта указа президента России, опубликованного 8 октября на официальном портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Изменение границ военных округов предложено Министерством обороны РФ в целях оптимизации системы управления Вооруженными силами, говорится в пояснительной записке к проекту указа.

В настоящий момент перечисленные российские регионы организационно относятся к Северному флоту, который наряду с военными округами входит в военно-административное деление России. Проект президентского указа предусматривает в том числе лишение Северного флота фактического статуса военного округа.

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В последний раз изменение структуры военных округов России указом президента произошло в 2020 году. Тогда же было установлено деление страны на пять военно-административных территориальных единиц. В их числе — Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, а также Северный флот.

Ранее, 20 сентября, на портале проектов нормативных правовых актов появилось предложение о включении новых регионов РФ в состав Южного военного округа с 1 марта 2024 года.

В июне в российском Министерстве обороны рассказали о формировании в структуре ВС РФ в этом году двух армий, армейского корпуса и двух военных округов.

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