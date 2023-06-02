В Минобороны РФ рассказали о формировании двух армий и военных округов

В структуре Вооруженных сил России в этом году будут сформированы две армии, армейский корпус и два военных округа. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — написал он в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Также Бурдинский уточнил, что планируется создание Московского и Ленинградского военных округов. По его словам, поставленные задачи требуется выполнить в сжатые сроки.

17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января анонсировал масштабные изменения в российской армии, планируемые к реализации в период с 2023 по 2026 год. Среди них — увеличение численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн человек. По его словам, вместе с увеличением численности ВС РФ должно увеличиться и число полигонов в военных округах и на новых территориях России.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.