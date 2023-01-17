Глава Минобороны России Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии с 2023 по 2026 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 января анонсировал масштабные изменения в российской армии, планируемые к реализации в период с 2023 по 2026 год. Среди них — увеличение численности Вооруженных сил (ВС) РФ до 1,5 млн человек.

Выступая на совещании по вопросам увеличения численности ВС РФ, Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путиным поддержал решение. Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, а также своевременному обеспечению войск необходимым вооружением, техникой и другими материальными средствами, подчеркнул он.

По словам Шойгу, вместе с увеличением численности ВС РФ должно увеличиться и число полигонов в военных округах и на новых территориях России.

Кроме того, министр обороны заявил о необходимости создания двух новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС — Московского и Ленинградского военных округов, а также самодостаточных группировок войск на территориях новых регионов РФ.

Шойгу также указал на необходимость увеличения объемов подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ.

Помимо этого, российский министр обороны заявил, что для гарантированного обеспечения безопасности страны необходимо усиление боевой составляющей Военно-морского флота РФ (ВМФ), Воздушно-космических сил РФ (ВКС) и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Он также поручил сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. Кроме того, было поручено переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Ранее в этот день сообщалось, что Шойгу проинспектировал командный пункт группировки «Восток», а также поблагодарил и наградил участников специальной военной операции (СВО) за героизм и мужество.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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