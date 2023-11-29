Турция может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО в ближайшие недели

Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение ближайших нескольких недель. Об этом 29 ноября заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём перед началом встречи глав МИД стран Североатлантического альянса.

«Вчера у меня была двусторонняя встреча с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой он сказал мне, что он ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель», — рассказал он журналистам.

Министр также добавил, что турецкая сторона в ходе обсуждения не выдвигала никаких новых условий или требований в отношении Швеции.

Ранее, 28 ноября, глава МИД Финляндии Элина Валтонен выразила надежду, что Швеция вступит в НАТО до Рождества, которое празднуется по католической и протестантской традиции 25 декабря. По словам Валтонен, без членства Швеции в военно-политическом блоке не получится обеспечить безопасность в Балтийском море, Стокгольм расширит масштабы НАТО и даст новые возможности.

В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что скорость рассмотрения парламентом вопроса о членстве Швеции в НАТО зависит от дальнейших действий Стокгольма. По его словам, власти страны не должны допускать акции сожжения Корана, если хотят вступления страны в военный альянс.

18 октября лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО. Более того, он заявил, что его страна должна покинуть блок. Однако 23 октября Эрдоган внес на рассмотрение протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединилась к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.