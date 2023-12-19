Путин указал на дальнейшее приближение НАТО к российским границам
Вступление Финляндии в НАТО и скорое принятие к блоку Швеции означает очередное приближение альянса к российским границам. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Финляндию, как мы знаем, уже втянули НАТО. Планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», — напомнил глава государства.
Путин также отметил резкий рост активности альянса в целом, указав на переброску к границам РФ значительных сил Соединенных Штатов. Кроме того, численность войск НАТО увеличилась в Восточной и Центральной Европе, добавил президент.
В этой связи российский лидер снова напомнил про обещание в 1991 году лидеров Североатлантического альянса не расширять блок в восточном направлении, которое они в итоге не сдержали. По его словам, западные партнеры врут на каждом шагу, в то время как агрессивный характер их действий уже не скрывается за оборонительными формулировками.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России тогда отметили, что данное присоединение негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.
Новость дополняется