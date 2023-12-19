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Эксперты рассказали о планах НАТО заблокировать Россию в Финском заливе

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны (DCA) между США и Финляндией, подписанное 18 декабря, надо рассматривать как часть плана с задачей запереть Россию в Финском заливе, отрезав от Балтийского моря. Об этом «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя информацию о том, что правительство Финляндии передало США часть военной инфраструктуры государства.

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В соответствии с подписанным соглашением в распоряжение американцев попадут 15 военных объектов, среди которых четыре базы ВВС, одна военно-морская база, пять военных хранилищ, а также штаб-квартира погранслужбы.

«До недавнего времени Финляндия как нейтральная страна не представляла для России опасности, но ситуация изменилась. По такому же плану в 1941 году гитлеровцы запирали наш флот в Финском заливе. Теперь это вновь пытаются повторить. Мы видим, что это собираются делать, действуя как со стороны Прибалтики, так и со стороны Финляндии», — объяснил Шурыгин.

По словам эксперта, финская армия не представляет опасности. Но надо понимать, что на ее территорию придут силы НАТО. Из-за этого российским вооруженным силам придется разворачивать на границе с Финляндией как минимум корпус, а скорее армию «с силами ПВО и всем остальным необходимым», полагает Шурыгин.

Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник также подтвердил, что вступление Финляндии в НАТО и развертывание на территории республики американских военных баз создает серьезную военную угрозу для России, так как Кольский полуостров — место базирования стратегических ядерных сил и западные ворота Северного морского пути.

«Россия будет наращивать в регионе группировку Воздушно-космических сил, противовоздушной и противоракетной обороны. Для этого вполне достаточно законсервированных аэродромов и баз советской эпохи, таких как авиабаза Килпъявр. С учетом прекращения действия «Договора об обычных вооруженных силах в Европе» Россия может разместить на северо-западе несколько ракетных бригад, оснащенных комплексами средней и меньшей дальности, гарантирующих уничтожение баз НАТО в Финляндии и Швеции в случае начала войны с блоком», — уточнил он.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Финляндией и США было подписано накануне в Вашингтоне.

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