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Посол Финляндии вызван в МИД РФ из-за оборонного соглашения страны с США

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Посол Финляндии вызван в МИД РФ из-за подписания оборонного соглашения Финляндии и США. Об этом 19 декабря сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

«[Послу] Финляндии в Москве заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников», — указано на сайте МИД РФ.

Также там добавили, что ответственность за «превращение зоны добрососедства в регионе» в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних властях Финляндии.

«Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которое будет использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля», — отметили в ведомстве.

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Ранее, 18 декабря, США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

В середине декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) будет представлять угрозу для РФ, так как это станет «арктическим компонентом Вооруженных сил США», который в перспективе создаст группировку Норвегия – Швеция – Финляндия для воздействия на северные территории России.

15 декабря об угрозе данного соглашения для России также заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое оборонное соглашение приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что присоединение это негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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