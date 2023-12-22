Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией и начинают увеличивать свое военное производство. Об этом 22 декабря заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он отметил, что развитие военно-промышленных комплексов в западных странах происходит одновременно ради поддержки Украины и противостояния Москве. Однако, признал Хяккянен, у РФ есть все мощности, чтобы избежать такого поворота событий.

«У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают», — цитирует министра издание Politico.

Ранее, 11 декабря, газета The Wall Street Journal (WSJ) отмечала, что в странах Евросоюза растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине. При этом, отмечает издание, западные страны не видят непосредственной опасности со стороны России для Европы, пока идут военные действия.

10 октября глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности» отметил, что визитной карточкой «коллективного Запада» давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность.

Он напомнил, что после окончания холодной войны советскому, а затем российскому руководству были даны заверения относительно нерасширения НАТО на Восток. Министр указал на то, что предложения России заключить договоры с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины были отвергнуты.

До этого, в феврале, о необходимости перевооружения Европы говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал европейские страны массово инвестировать в оборонную отрасль, если они хотят мира. Макрон подчеркнул, что многие из них зависимы от решений неевропейских стран и во многом — от возможностей неевропейских промышленных предприятий.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.