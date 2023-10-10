В МИД РФ назвали визитную карточку коллективного Запада

Визитной карточкой «коллективного Запада» давно стали неприятие принципа равноправия и связанная с этим тотальная недоговороспособность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности», опубликованной 10 октября на сайте МИД РФ.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американцы и их западные коллеги берут на себя обязательства, однако не выполняют их.

Так, он напомнил, что после окончания холодной войны советскому, а затем российскому руководству были даны заверения относительно нерасширения НАТО на Восток.

«Но эти заверения западных лидеров оказались обманом, они и не собирались их выполнять. Их также никогда не смущало, что, приближая НАТО к границам России, они грубо нарушали и взятые на высшем уровне в 1999–2010 гг. официальные обязательства по линии ОБСЕ не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других и не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций: НАТО настырно занималась и занимается ровно тем, чего обязалась не делать», — добавил Лавров.

Кроме того, министр указал на то, что предложения России заключить договоры с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности в Европе без изменения внеблокового статуса Украины были отвергнуты.

«Запад продолжал планомерно осуществлять милитаризацию киевского режима, который был приведен к власти в результате кровавого госпереворота и использовался как плацдарм для создания прямых военных угроз нашей стране и для уничтожения ее исторического наследия на землях законных российских интересов», — написал он.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности.

6 октября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отрицание Западом национальных интересов России может привести к началу разрушительной войны в Европе.

Кроме того, 5 октября бывший помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуглас Бэндоу заявил, что Вашингтон и его союзники безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших украинский конфликт. По его мнению, политика США стоила жизни украинцам, но виной тому не недостаточная поддержка Киева, а серия внешнеполитических просчетов.