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Сюжет:

Синоптики спрогнозировали до +24 тепла и кратковременные дожди в Москве 25 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и до +24 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 25 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +22 до +24 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем прогнозируют от +19 до +24 градусов, ночью температура может снизиться до +9 градусов.

Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Тропический туш: сколько продлятся сильные дожди в Москве
Июнь в столице может поставить рекорд по осадкам

24 июня руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на неделю. Он отметил, что жителей столицы ждет хорошая погода, практически без осадков, с температурой до +26 градусов.

В тот же день эндоваскулярный хирург, детский хирург, к.м.н. Ашот Михайлович Григорьян дал советы людям с заболеваниями сердца в жару. Каждый пациент, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы, должен внимательно следить за своим здоровьем и потреблять меньше соли в жару.

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