Вашингтон и его союзники безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших украинский конфликт. Политика США стоила жизни украинцам, но виной тому не недостаточная поддержка Киева, а серия внешнеполитических просчетов, пишет 5 октября в статье для The American Conservative бывший помощник президента Рональда Рейгана, политический писатель, старший научный сотрудник Института Катона Дуглас Бэндоу.

Он называет вовлеченность Америки в украинский конфликт самой опасной международной ситуацией, так как «нигде больше США и их союзники не находятся так близко к конфликту с ядерной державой».

Бэндоу перечисляет шесть роковых ошибок Америки при взаимодействии с РФ и первой называет желание доминировать в Европе путем расширения НАТО до российских границ. ПО его словам, даже генсек альянса Йенс Столтенберг недавно признал, что это вынудило президента России Владимира Путина к ответным действиям.

Кроме того, США «попирали геополитические интересы» РФ операцией НАТО на Балканах, а «незаконное нападение на Сербию оказало крайне негативное влияние на общественное мнение», отмечает экс-помощник Рейгана. Впоследствии сербская общественность в подавляющем большинстве ориентировалась именно на Москву, а не Брюссель.

Циничное отношение к Минским соглашениям, достигнутым с целью разрешения конфликта в Донбассе, стало третьим просчетом Белого дома.

«Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать», — напоминает эксперт.

Затем Бэндоу называет в качестве ошибки легкомысленное отношение к предупреждениям российского лидера ответить на растущие военные связи между Украиной и Западом. Срыв российско-украинских переговоров в начале 2022 года, которые могли бы привести к соглашению о прекращении конфликта через несколько недель, стал пятым просчетом. И шестым стало раздувание украинских военных амбиций в «борьбе до последнего украинца».

«Вашингтон и европейские правительства не только разделяют ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют украинскую кровь для достижения своих собственных целей», — резюмирует Бэндоу.

5 октября президент РФ на пленарной сессии «Валдая» заявил, что НАТО отказалось отвечать на предложение России о вступлении в альянс. Он предположил, что непреодолимым препятствием стали геополитические интересы и надменное отношение к другим.

В тот же день руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова заявила, что оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось на месяц-полтора, если не будет новых поставок военной помощи из США. Она добавила, что Киев в месяц тратит около $3 млрд на вооружение и на данный момент в его распоряжении около $5 млрд американской финансовой помощи.

Также в этот день бывший командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сообщил, что американский президент Джо Байден допустил две ошибки в ходе конфликта на Украине. Он отметил, что зачастую за поставкой вооружений Киеву, у Вашингтона нет никакого плана.