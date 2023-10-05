Американский генерал озвучил ошибки Байдена в ходе конфликта на Украине

Президент США Джо Байден допустил две ошибки в ходе конфликта на Украине. Об этом 5 октября заявил бывший командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом конфликте, почему мы даем Украине 50 и более миллиардов долларов», — отметил Ходжес.

Второй промах, по его мнению, вытекает из первого: это отсутствие последовательной политики.

«Поскольку конкретной цели нет, Соединенным Штатам очень сложно проводить логичную политику в отношении Украины», — полагает он.

Ходжес добавил, что зачастую за поставкой различных видов вооружения Украине нет никакого плана.

2 октября администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования.

В тот же день политолог-американист Малек Дудаков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства США, продолжится, но в меньшем объеме.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.