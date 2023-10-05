Путин рассказал об отказе НАТО от принятия России в альянс

НАТО отказалось отвечать на предложение России о вступлении в альянс. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«НАТО такая страна не нужна. А что еще-то? Мы-то считали, что мы вот уже свои, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет, в чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», — заявил он.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание на Красной Поляне в Сочи. Оно пройдет со 2 по 5 октября. Местом проведения мероприятия был выбран отель «Поляна 1389».

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление российского лидера в международном дискуссионном клубе «Валдай» станет событием мирового масштаба. Более того, «международная турбулентность» и «транзитный переход» предвещают «весьма содержательное и важное выступление президента», указал Песков.

В феврале 2022 года Путин рассказал, как в 2000-м беседовал с экс-президентом США Биллом Клинтоном и спросил, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на такой вопрос выглядела сдержанной.