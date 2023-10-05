На Украине заявили о наличии оружия у ВСУ на месяц-полтора

Оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось на месяц-полтора, если не будет новых поставок военной помощи из США. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова.

«Если сейчас не будет проголосовано дополнительное выделение средств для Украины, то оружие у нас закончится через месяц-полтора», — сказал она в эфире национального марафона.

Устинова добавила, что Киев в месяц тратит около $3 млрд на вооружение и на данный момент в его распоряжении около $5 млрд американской финансовой помощи, который могут быть использованы для приобретения оружия. Она подчеркнула, что эти средства нельзя использовать на приобретение вооружения у европейских поставщиков.

Депутат основной проблемой считает отсутствие прямых поступлений в бюджет Украины из США. Она дополняет, что такая денежная сумма должна составлять около $1,5 млдр ежемесячно.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю.

Он подчеркнул, что сейчас на Украине бюджет выглядит сбалансированным, а экономические показатели внешне выровнены. Однако, по его мнению, это результат ежемесячных многомиллиардных вливаний: по подсчетам российского лидера в страну поступает примерно $4–5 млн ежемесячно по разным каналам: кредитам и грантам, например.

2 октября стало известно, что администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Украине связи с отсутствием долгосрочного финансирования. В условиях отсутствия такого финансирования правительства у страны пока нет возможности реализовывать контрактные программы, позволяющие заключать долгосрочные договоры.

До этого, 30 сентября, палата представителей конгресса США составила проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, который не предусматривает помощь Украине

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что помощь Киеву со стороны Вашингтона, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства США, продолжится, но в меньшем объеме.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.