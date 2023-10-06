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Сюжет:

Экс-советник Пентагона предупредил о возможном начале разрушительной войны в Европе

Макгрегор: непризнание Западом интересов России приведет к разрушительной войне в Европе
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Отрицание Западом национальных интересов России может привести к началу разрушительной войны в Европе. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в пятницу, 6 октября, в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

«Округ Колумбия и его союзники по НАТО стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в области национальной безопасности и положить конец кровопролитию или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну», — написал он.

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Ранее, 5 октября, бывший помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуглас Бэндоу заявил, что Вашингтон и его союзники безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших украинский конфликт. По его мнению, политика США стоила жизни украинцам, но виной тому не недостаточная поддержка Киева, а серия внешнеполитических просчетов.

Также в этот день бывший командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сообщил, что американский президент Джо Байден допустил две ошибки в ходе конфликта на Украине. Он отметил, что зачастую за поставкой вооружений Киеву у Вашингтона нет никакого плана.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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