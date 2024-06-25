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Duty free со спиртным на внутренних рейсах откроют только в трех аэропортах

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово откроют магазины со спиртным в зонах внутренних рейсов. На этих объектах владельцы смогут выделить отдельные площади в стерильных зонах. Такие данные получил Минпромторг от представителей отрасли — сами магазины беспошлинной торговли высказались о невозможности установить на площадях авиаузлов такие точки. Об этом сказано в письме Минфина в адрес правительства и комитета Госдумы по экономполитике. «Известия» ознакомились с документами. Ранее МВД России потребовало организовать такую торговлю только в зоне прилета.

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Речь идет о законопроекте кабмина, основной автор — Минфин, который в ноябре 2023 внес документы в Госдуму. Сейчас бумаги готовят к первому чтению, идет сбор отзывов на законопроект. Напомним, министерство финансов предложило до 30 июня 2026 года включительно разрешить торговцам duty free продавать спиртное в залах, которые расположены в зонах ожидания вылета внутренних воздушных перевозок и выдачи багажа (площадь прилетов). Инициативу поддержали в Минпромторге, Минэкономразвития и Минтрансе, следует из документов Минфина, направленных в правительство.

Дело в том, что с 2019 по 2023 годов количество владельцев магазинов беспошлинной торговли сократилось на 20%, а также в этих объектах более чем в половину уменьшились объемы продажи алкоголя. Плюс к этому в условиях санкций владельцы магазинов до сих пор не могут вернуть основным поставщикам товары. Это связано с тем, что европейские государства закрыли свои транспортные и логистические коридоры. Таким образом, российские власти готовы поддержать этот вид торговли, разрешив бизнесу операции со спиртным в зоне внутренних рейсов.

«Известия» запросили Минфин, Минпромторг и пресс-службу правительства. Издание также направило вопросы в Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также Пулково, Жуковский и аэропорт Сочи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Главное — место: duty free с алкоголем на внутренних вылетах откроют три аэропорта

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