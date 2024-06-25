ДОМ.РФ перераспределит лимиты по льготной ипотеке перед ее завершением
В России решили перераспределить лимиты выдач льготной ипотеки на новостройки за неделю до окончания программы, заявил «Известиям» ее оператор — корпорация «ДОМ.РФ».
Ряд крупнейших игроков уже перестали принимать заявки, а «Сбер» из-за аномального спроса превысил возможности выдач на 150 млрд рублей.
«Это позволит максимальному числу граждан, которые планируют приобрести жилье, воспользоваться льготным кредитованием», — сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.
В то же время у других финансовых организаций еще есть возможности по выдаче льготных займов на новостройки — в общей сложности примерно на 365 млрд рублей, подсчитали «Известия» на основе данных ДОМ.РФ. Для сравнения, это больше, чем было выдано с марта по май 2024 года (337 млрд рублей). Предполагается, что этот объем кредитов банки должны выдать до 1 июля.
Основным получателем лимитов по итогам перераспределения может стать именно «Сбер», полагает независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, ипотечное кредитование на 70–90% фондируется клиентскими пассивами, которых у лидера рынка больше, чем у других. Это дает ему преимущество.
Лимиты льготной ипотеки — это объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов — всё, что продается сверх лимита, не возмещается государством. Лимит выделяется отдельно для каждого игрока. ДОМ.РФ может перераспределить лимиты между банками с учетом их реальных потребностей.
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