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В Финляндии предложили закрыть работавшую с 1997 года школу с изучением русского языка

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Работу основанной в 1997 году школы в Восточной Финляндии, где преподают русский язык, могут остановить. Об этом сообщило издание Yle в четверг, 11 января.

Такое предложение высказала администрация городов Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу.

«Предложение также оправдано экономией. Например, Лаппеенранта сэкономила бы более миллиона евро, если бы деятельность школы в городе прекратилась. Экономия возникает в результате прекращения выплаты пособий жилищному совету», — сказано в публикации.

Издание также высказывает предположение, что сэкономленные на закрытой школе деньги администрация города смогла бы перенаправить на нужды других школ в населенном пункте.

«Предложение (по закрытию школы. — Ред.) сначала будет рассмотрено городским советом каждого города. От городских властей предложение поступит в фонд финско-русской школы в Восточной Финляндии, правление которой принимает окончательное решение по этому вопросу», — сказано на сайте.

В случае положительного решения о закрытии работа школы прекратится в 2025 году, уточняет Yle.

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Ранее, 21 декабря, сообщалось, что жители финского города Лахти заявили о желании продолжать изучение русского языка. Они составили открытое письмо, в котором напомнили, что язык и культура объединяют и сближают, а в Лахти проживает множество людей, для которых русский язык является родным.

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