Жители финского Лахти выразили желание изучать русский язык

Жители финского города Лахти заявили о желании продолжать изучение русского языка, говорится в открытом письме, опубликованном 21 декабря на портале Etelä-Suomen Sanomat.

Они напомнили, что язык и культура объединяют и сближают, а в Лахти проживает множество людей, для которых русский язык является родным.

«В наших краях всегда было много людей, изучающих русский язык как первый иностранный <…>.Мы абсолютно уверены, что должны вместе сделать всё возможное, чтобы эта традиция не была нарушена и в регионе Лахти осталась возможность начать изучение русского языка в начальных и средних школах», — добавили авторы письма.

Около 85 тыс. человек, проживающих в Финляндии постоянно, заявляют, что говорят на русском как на родном языке.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония. Как отметила дипломат, большинство школьников Латвии, согласно опросам, считают русский язык инструментом повышения конкурентоспособности.

До этого, 9 ноября, заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Александр Волгарев отметил, что власти Молдавии занимаются угнетением русскоязычных граждан. Поводом для заявления стали слова вице-премьера Молдавии Николая Попеску о том, что передача Русским домом в Кишиневе партии российских учебников школьникам в Приднестровье является неприемлемой.