Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония. Об этом говорится 23 ноября в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Страсбургские бюрократы не понимают одного — потакая дискриминационной политике латвийских властей и закрывая глаза на очевидные нарушения прав русскоязычного населения Латвии, они становятся соучастниками этого вопиющего беззакония, которое идет вразрез не только с международными обязательствами Риги, но и ее национальным законодательством, включая конституцию», — отмечено на сайте ведомства.

Как отметила дипломат, большинство школьников Латвии, согласно опросам, считают русский язык инструментом повышения конкурентоспособности, который открывает возможности трудоустройства во многих странах мира. Однако европейские структуры продолжают закрывать на это глаза, поскольку в моду у них вошла русофобия, как и у их «западных кураторов».

По словам Захаровой, штампуемые ЕСПЧ решения «давно не имеют ничего общего с принципами справедливости и беспристрастности», а продиктованы исключительно политическим контекстом.

«Но следует отдать ему должное, он (суд. — Ред.) четко выполняет «разнарядку» своих хозяев из Евросоюза — отвергать всë, что связано с Россией, русским языком и культурой», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

До этого, 22 сентября, стало известно, что латвийские общественные СМИ могут обязать прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. СМИ должны прекратить вещание на русском языке, поскольку это один из пунктов концепции национальной безопасности Латвии, которую 19 сентября поддержало правительство страны.

18 апреля Госдума приняла на пленарном заседании подготовленный депутатами проект, в рамках которого осуждается репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Документ был внесен комитетом по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В июне 2022 года правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года).