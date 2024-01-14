«Газпром» заявил об обновлении рекорда потребления газа россиянами
ПАО «Газпром» 14 января заявило об обновлении достигнутого днем ранее исторического рекорда поставок по стране за сутки.
«13 января обновлен достигнутый днем ранее абсолютный исторический рекорд суточных поставок газа по единой системе газоснабжения России. Российским потребителям поставлено 1814,7 млн куб. м газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что наблюдаемый рост потребления газа связан с усилившимися холодами. Так, средняя температура воздуха в зоне действия системы снизилась до –19,8 градуса.
Предыдущий максимум был зафиксирован 12 января и составил 1788,3 млн куб. м газа. Как указали в пресс-службе «Газпрома», надежность поставок газа обеспечивается за счет подземных хранилищ топлива. До этого рекордный показатель держался почти 10 лет (30 января 2014 года).
Ранее, 3 января, стало известно, что по итогам 2023 года «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 22,7 млрд куб. м газа, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. В холдинге добавили, что суточные рекорды, которые фиксировались в течение года, говорят о заинтересованности КНР в российском газе.
27 декабря в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер также рассказывал, что по итогам года поставки газа в Китай выросли в 1,5 раза в сравнении с показателями прошлого года. 23 декабря «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.