«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа в КНР

«Газпром» 23 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Об этом в воскресенье, 24 декабря, холдинг сообщил в своем Telegram-канале.

«23 декабря «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства», — рассказали в компании, добавив, что «Газпром» поставил все запрошенные объемы.

Отмечается, что поставки по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Ранее, 17 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что холдинг за 10 месяцев текущего года поставил в КНР около 19 млрд куб. м газа по газопроводу «Сила Сибири», что больше запланированного. Он также выразил надежду, что «Газпром» и CNPC смогут в ближайшее время договориться о контракте по поставкам газа по проектируемому газопроводу «Сила Сибири – 2».

До этого, в октябре, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай составил 46%. Он подчеркнул, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, также заявлял о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.