«Газпром» за 10 месяцев поставил в КНР 19 млрд куб. м газа по «Силе Сибири»

«Газпром» по газопроводу «Сила Сибири» за 10 месяцев текущего года поставил в Китай около 19 млрд куб. м газа. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«В этом году поставки уже больше плана. По плану было 22 млрд куб. м, но за 10 месяцев вышли почти на 19 млрд куб. м, в целом по году будет выше 22 млрд куб. м», — заявил вице-премьер.

Он также выразил надежду, что «Газпром» и китайская государственная компания CNPC смогут в ближайшее время договориться о контракте по поставкам газа по проектируемому газопроводу «Сила Сибири – 2».

«Газопровод идет по территории Монголии. Подготовлено технико-экономическое обоснование, идут проектно-изыскательские работы. Мы рассчитываем, что компании должны договориться в самые кратчайшие сроки», — цитирует Новака «Интерфакс».

Ранее, 19 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай составил 46%. Он подчеркнул, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

До этого, 12 сентября, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, заявлял о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.