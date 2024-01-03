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«Газпром» сообщил об увеличении поставок газа в КНР в 1,5 раза в 2023 году

«Газпром»: в 2023 году в КНР поставлено 22,7 млрд куб. м газа
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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По итогам 2023 года «Газпром» поставил по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 22,7 млрд куб. м газа, что в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Об этом 3 января сообщается в Telegram-канале холдинга.

«По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома» и в 1,5 раза больше, чем в 2022 году (15,4 млрд куб. м)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании напомнили о регулярном обеспечении суточных поставок с превышением контрактных обязательств. Уже 2 января «Газпром» обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям.

Суточные рекорды, которые регулярно фиксировались в течение года, говорят о заинтересованности КНР в российском трубопроводном газе и надежности «Газпрома» как поставщика и партнера, добавили в пресс-службе холдинга.

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Ранее, 27 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири – 2» между «Газпромом» и китайской CNPC продолжается, обсуждение находится на финальной стадии. Вице-премьер добавил, что стороны определяют цены, условия поставок газа и его оплаты.

В этот же день в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Газпрома» компании Алексей Миллер также рассказывал, что по итогам года поставки газа в Китай выросли в 1,5 раза в сравнении с показателями прошлого года. 23 декабря «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

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