Новак сообщил о согласовании «Газпромом» и CNPC условий по «Силе Сибири — 2»
Согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири — 2» между «Газпромом» и китайской CNPC продолжается, обсуждение находится на финальной стадии. Об этом 27 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«С китайскими [партнерами] принципиальная достигнута договоренность, что этот проект будет реализован. Сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой компанией», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Вице-премьер добавил, что стороны определяют цены, условия поставок газа и его оплаты.
Ранее в этот день в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Газпрома» компании Алексей Миллер рассказал, что по итогам года поставки газа в Китай выросли в 1,5 раза в сравнении с показателями прошлого года. 23 декабря «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.
В октябре Путин сообщил, что все стороны согласны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии.
«Сила Сибири – 2» — газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его планируемая протяженность составит около 6,7 тыс. км. Маршрут пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Бурятии до выхода к государственной границе России в районе Наушков.