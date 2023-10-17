Путин заявил о согласии сторон с проектом газопровода из РФ в КНР через Монголию

Все стороны согласны с проектом строительства газопровода «Сила Сибири – 2» из России в Китай через территорию Монголии. Об этом 17 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с КНР. Имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами», — сказал он на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Пекине.

«Сила Сибири – 2» — газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Его планируемая протяженность составит около 6,7 тыс. км.

Ранее, 6 сентября, вице-премьер России Александр Новак заявил, что определение маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай находится на завершающей стадии. Предполагается, что он пройдет рядом с городами Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Ангарск, Иркутск и далее по территории Бурятии до выхода к государственной границе России в районе Наушков.

4 сентября Путин заявил о планах ускорить строительство трубопровода «Сила Сибири – 2». Он добавил, что российская энергетическая промышленность защищена от внешних шоков в энергетике, а также сохраняет ключевые позиции в этой отрасли.

В апреле директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что российский трубопроводный газ по «Силе Сибири – 2» выглядит для Китая более привлекательным, чем сжиженный природный газ из потенциально недружественных стран.

21 марта Путин на российско-китайских переговорах отметил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири – 2» из Российской Федерации в Китай через Монголию согласованы. Это, по его словам, поможет расширить энергетическое взаимодействие между странами.

В тот же день Новак рассказал «Известиям», что проект «Сила Сибири – 2» поддерживается. На тот момент было важно проработать детали и подписать проект.