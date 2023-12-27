Миллер доложил об увеличении в 1,5 раза поставок газа в Китай в этом году

По итогам 2023 года «Газпром» увеличил поставки газа в Китай в 1,5 раза в сравнении с показателями прошлого года. Об этом 27 декабря заявил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Алексей Миллер.

«В этом году поставки газа в Китай будут в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, а в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства, когда поставки газа в Китай составят 38 млрд кубометров газа», — доложил он.

Миллер напомнил, что 23 декабря «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. По его словам, сейчас туда направляются самые большие объемы, и они выше контрактных обязательств.

Кроме того, как отметил глава компании, увеличить поставки газа просили и узбекские партнеры. В настоящий момент в Узбекистан направляется объем, превышающий суточные обязательства по предписанному контракту в два раза.

«Мы в Узбекистан представляем в декабре месяце вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу Средняя Азия – Центр», — заявил Миллер.

Ранее, 17 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что холдинг за 10 месяцев текущего года поставил в КНР около 19 млрд куб. м газа по газопроводу «Сила Сибири», что больше запланированного. Он также выразил надежду, что «Газпром» и CNPC смогут в ближайшее время договориться о контракте по поставкам газа по проектируемому газопроводу «Сила Сибири – 2».

До этого, в октябре, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай составил 46%. Он подчеркнул, что «Газпром» и дальше намерен наращивать поставки, чтобы надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2023, также заявлял о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.

Кроме того, 9 ноября Миллер заявил, что «Газпром» планирует развивать систему газопроводов Средняя Азия – Центр и газифицировать отдаленные районы Казахстана. Также он отметил, что с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией были подписаны меморандумы о расширении этой системы. По его словам, реализация проекта позволит увеличить поставки российского газа в эти страны, а также сможет обеспечить транзит в другие страны региона.

7 октября состоялась торжественная церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан. Поставка в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Из РФ газ идет транзитом в Узбекистан через Казахстан, часть топлива поставляется в саму казахстанскую республику.