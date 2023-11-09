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Миллер рассказал о реализации проектов «Газпрома» в Средней Азии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Газпром» планирует развивать систему газопроводов Средняя Азия – Центр и газифицировать отдаленные районы Казахстана. Об этом 9 ноября рассказал «Известиям» председатель правления компании Алексей Миллер.

«Самый большой стратегический проект уже начат, первый этап закончен. Это второе рождение системы магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр. Газ через Казахстан стал поступать в Узбекистан», — сказал Миллер.

Также он отметил, что с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией были подписаны меморандумы о расширении этой системы. По его словам, реализация проекта позволит увеличить поставки российского газа в эти страны, а также сможет обеспечить транзит в другие страны региона. Миллер рассказал, что после окончания реконструкции газопровода поставка газа должна начаться не позже 1 ноября 2025 года.

«Мы с Казахстаном также обсуждаем вопрос газификации северных и северо-восточных регионов республики. Это протяженная страна, у нас самая длинная граница. Газотранспортная система Казахстана представлена локально, более эффективно газифицировать регионы будет со стороны российской ресурсной базы», — добавил глава «Газпрома».

Миллер сообщил, что в настоящее время разрабатывается технико-экономический анализ, который до конца ноября даст информацию о технической реализуемости этого проекта и его экономической эффективности.

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22 октября Миллер заявил, что Китай рассматривает вероятное увеличение объемов поставок по газопроводу «Сила Сибири» после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 млрд куб. м. По его словам, по состоянию на 2021–2022 годы РФ поставляла в Китай порядка 400 дополнительных миллионов кубических метров газа, а в 2023 году показатели по допобъемам достигли уже 600 млн куб. м.

Кроме того, глава «Газпрома» заявил, что компания дополнительно поставила 1,3 млрд куб. м газа в Венгрию.

Ранее, 7 октября, состоялась торжественная церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан. Поставка в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Из РФ газ идет транзитом в Узбекистан через Казахстан, часть топлива поставляется в саму казахстанскую республику.

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